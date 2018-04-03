Чебан: Нам под силу преобразовать Кишинёв точно так же, как был преобразован Баку и многие другие красивые города

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, кандидат ПСРМ на должность генерального примара столицы Ион Чебан встретился с мэром Баку Хаджибалой Абуталыбовым.

– Первый раз я здесь был в 2005 году. За это время город сказочно преобразился. Сейчас это один из наиболее динамично развивающийся городов всего постсоветского пространства. Замечательный аэропорт имени Гейдара Алиева, Олимпийский стадион, Дворец спорта, 16-километровый парк вдоль набережной, Бакинский кристальный зал, построенный специально для Евровидения, Центр Гейдара Алиева, оригинальная архитектура высотных домов, «Пламенные башни», Приморский бульвар протяжённостью в 25 километров и многое другое всё это потрясает воображение всех, кто побывал в этом городе, – поделился впечатлениями от столицы Азербайджана социалист.

Чебан отметил, что крайне обидно, что Кишинёв за эти же годы деградировал, и продолжает деградировать. Городские власти продолжают уродовать город своими некомпетентными решениями и раздачей земельных участков под хаотичную застройку, считает он.

– Нынешний Баку – это то, к чему нам надо стремиться в реформировании нашей столицы. И не надо кивать на то, что в Азербайджане есть ресурсы. Здесь в первую очередь вопрос в воле, в желании, в компетентности и в наличии твёрдого плана преобразований. Рассмотрели много проектов. Что очень понравилось так это приоритеты озеленения. Практически везде где планировалась застройка – отказались в пользу создания городских парков и общественных мест, – добавил Чебан.

Он также рассказал, что мэр Баку Хаджибала Абуталыбов предложил Кишинёву всестороннюю помощь в экономической, урбанистической, культурной, образовательной сферах.

– Мы будем развивать сотрудничество между двумя столицами. Убеждён, что нам под силу преобразовать Кишинёв точно так же, как был преобразован Баку и многие другие красивые города. И мы это осуществим, – подчеркнул кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева.

В заключение Ион Чебан пригласил мэра Баку посетить в ближайшем будущем Кишинёв.