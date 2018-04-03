Почему иностранные инвесторы уходят из Молдовы: Они не против работать «по-серому», но их заставляют это делать «по-черному»

Вслед за «Феносой», Mobiasbanca и Moldcell из страны может уйти и «Метро».

В январе в испанской прессе появилось сообщение о том, что Gas Natural Fenosa планирует продать свой бизнес в Молдове. Сама компания это опровергла, хоть и отметила, что «этот регион не значится среди стратегически важных для развития бизнеса в области поставок электроэнергии». На днях стало известно, что с рынка может уйти Mobiasbanca. А неделю назад сменился собственник Moldcell… Более того, доктор экономики Михаил Пойсик сообщил «Комсомолке», что насколько он знает, в Молдове может исчезнуть и магазины «Метро».

О том, почему с молдавского рынка уходят крупные инвесторы, мы с ним и побеседовали.

- Это совпадение или закономерность?

- Закономерность. Никто в мире полностью «по-белому» не работает, это понятно, что все равно используются какие-то «серые» схемы. Но не в таких масштабах, как в Молдове! Я много лет занимался постановкой бизнеса и готовил инвестиционные проекты. У нас ни один инвестиционный проект, если использовать только «белые» схемы, не идет. То есть обязательно надо включать «серые» схемы.

Согласно статистическим данным, с прибылью у нас работало только около 45% предприятий, а 55% имеет либо нулевую прибыль, либо убытки. Это говорит о том, что все работают «по-серому», причем в гигантских масштабах. Но иностранные компании работать вот так, «в черную», не привыкли.

- Работать «по-серому» - это значит не платить всех налогов?

- Нет, это быть в системе. Это различные незаконные платежи, решение вопросов с рейдерскими наездами, нелояльная конкуренция и прочее. Все эти откаты и так далее создали норму, условия для нашей экономики.

Приведу пример. Наши нефтепродукты всегда были на 5-7 процентов дороже, не считая акцизов, чем у соседей. Два года назад НАРЭ установило предельные цены на бензин, дизельного топливо и сжиженный газ. Тут же цены упали на эти 5-7%, и мы выровнялись с соседями. Прошло два месяца, и сжиженный газ опять пустили в свободное плавание. Цены тут же выросли на 7%.

Премьер сказал, что надо вернуться к регулированию цен на сжиженный газ. Но так ничего и не было сделано, прошло два года. Эта разница остается в карманах. Она идет на взятки, откаты. Это касается всего! Поэтому крупные инвесторы уходят. В 2008 году было 711 миллионов инвестиций, в 2017 — в пять раз меньше.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ