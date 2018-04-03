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Демократы в Кишиневе соединяют Румынию с Республикой Молдова
03.04.2018

В год Столетия Объединения Демократическая партия Молдовы (ДПМ) взяла на себя обязательство делать конкретные шаги по созданию экономических энергетических связей с Румынией. Молдавские демократы не будут выступать с громкими унионистскими заявлениями, как это делает Бэсеску, они уже создают неразрывные связи (энергетическую и экономическую) между Республикой Молдова и Румынией. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «использование румынских инвестиций между Прутом и Днестром означают больше, чем демагогия некоторых политиков, которые попали в парламент Румынии при помощи эксплуатации патриотических чувств бессарабских румын».

Журналист также высказался насчет присутствия председателя парламента Молдовы Андриана Канду на торжественном заседании в румынском парламенте, посвященном 100-летию Объединения Бессарабии и Румынии. «Канду отметил общность языка, истории, цивилизации и культуры как основы отношений между Республикой Молдова и Румынией, заявив, что европейская интеграция территорий слева от Прута — единственный вариант для обеспечения благополучия молдавских граждан», — отмечает он.

 Кристина Пендя


 
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