Румынская оккупация и историческая амнезия. Как в Гагаузии отмечают столетие унири

Борьба с угрозой унири - удобный пропагандистский полуфабрикат, который не требует большого креатива и очень востребован гагаузским избирателем...

Вячеслав Крачун



В Гагаузии 2018 год официально объявлен годом столетия румынской оккупации. Несмотря на однозначную трактовку истории властями автономии, в гагаузском обществе звучат и аргументы о позитивном характере межвоенного периода. Однако, какими бы сильными не были эти доводы, в атмосфере предвыборной кампании они вряд ли помешают торжеству политического антиунионизма.

«Кто за унирю – тот не гагауз»

30 марта Народное собрание Гагаузии объявило 2018 год «Годом оккупации». Решение депутаты приняли без долгих обсуждений и без текста проекта самого постановления. Голосование было настолько формальным, что спикер НСГ Владимир Кысса даже не счёл нужным уточнить, кто кого оккупировал, и что на самом деле имеется в виду «столетие оккупации». Впрочем, из нескольких высказанных депутатами реплик, а так же из звучащих в последнее время в Гагаузии заявлений, было понятно, что речь идёт о событиях 1918 года, когда Бессарабия вошла в состав Королевства Румыния.

Вопрос был внесён в повестку дня заседания НСГ по инициативе спикера Владимира Кысса. При этом текста решения не было не только у депутатов, но и у самого председателя. Не было и какой-либо пояснительной записки с аргументационной частью. Поэтому, доводы за принятие этого решения прозвучали в стиле «и так всё понятно».

«Я думаю, мы не найдём в Гагаузии ни одного человека, который сегодня поддерживает унионизм», - заявил Кысса. В ответ на это из зала прозвучала реплика, что таковых всё же можно встретить. «Ну, это не гагаузы», - отреагировал на это спикер.

Перед тем, как проголосовать депутат НСГ, бывший прокурор Гагаузии Георгий Лейчу подчеркнул, что данное решение не нужно рассматривать, как «пропагандистский трюк». «Это средство защиты нашего государства от утраты независимости. Только так нужно воспринимать то, что мы принимаем», - заявил он.

Решение НСГ стало следствием кампании против продвижения идей унионизма, которая проходит в регионе в последние месяцы в противовес противоположного движения, происходящего в большинстве районов Молдовы. Во вторник, 27 марта, в день 100-летия Унири, в Гагаузии прошло несколько митингов, на которых местные политики и общественные деятели обратились к Народному собранию с соответствующим призывом.

Самая многочисленная манифестация прошла в Чадыр-Лунге, где одним из выступающих был бывший депутат НСГ, небезызвестный Иван Бугуджи. Он призвал гагаузских депутатов «не вилять хвостами» и проголосовать за объявление 2018 года «Годом 100-летия оккупации Бессарабии». «Если не захотят объявить 27 марта траур, то пусть хотя бы объявят этот год годом оккупации», - заявил Бургуджи.

Месяцем ранее, 24 февраля тема 100-летия «румынской оккупации» прозвучала в гагаузском селе Томай, где по инициативе и в присутствии башкана Гагаузии Ирины Влах прошло собрание в защиту государственности Молдовы. Необходимость придать этот символический статус 2018 году вошла тогда в качестве отдельного пункта резолюции собрания.

«Ужасы» унири и «прелести» большевизма

В отношении сегодняшних событий и акций современных унионистов общественное мнение в Гагаузии, кажется, действительно однородно. Во всяком случае, в последнее время никто вслух такие идеи в автономии не высказывал. Однако, что касается событий 100-летней давности, то альтернативный взгляд на историю в регионе всё же существует. Один из тех, кто не торопится поднимать знамя антиунионизма и делать трагедию из 1918 года – Михаил Сиркели, директор Общественной ассоциации «Пилигрим-демо». Напротив, он уверен, что сто лет назад жителям Бессарабии и, в частности, гагаузам благодаря вхождению в состав Румынии удалось избежать многих трагедий.

Сиркели выступил с открытым обращением, в котором попытался ответить на вопрос, что бы произошло, если бы 27 марта 1918 года Сфатур Цэрий не проголосовал за объединение Бессарабии с Румынией. По его мнению, молодая Молдавская Демократическая Республика не смогла бы сохранить независимость и повторила бы судьбу закавказских республик, оказавшихся в составе большевистской России со всеми вытекающими из этого последствиями в виде гражданской войны, красного террора, голодомора 21-22 и 32-33 годов, и сталинских репрессий 1937-1938 годов.

«Объединение с Румынией позволило Бессрабии избежать всех этих «прелестей», которые пережили люди, жившие в большевистской России в межвоенный период», - уверен Сиркели. А на возможные возражения с примерами негативного опыта жизни в Румынии, он отвечает: «румынский жандарм - ребёнок по сравнению с советским НКВД-шником, и его методы - детские игры по сравнению с голодомором и депортациями». При этом Сиркели уточнил, что его аргументы не касаются режима Анонеску, который является однозначно негативным периодом и должен рассматриваться отдельно.

Не время для дискуссий

То, что СССР не смог дать жителям Бессрабии в период 1918-1940 гг., он отработал в первое же послевоенное десятилетие. Коллективизация, искусственный голод 46-47 гг, депортации 49-го – эти события дадут сто очков вперёд всем ужасам румынской оккупации вместе взятым. Однако, эти доводы пока не вызывают большого отклика среди гагаузов и уступают антиунионистской риторике. Только один пример: недавняя инициатива группы депутатов НСГ об объявлении Дня памяти жертв голода 46-47 гг. не набрала большинства голосов из-за опасений, что этот шаг может быть истолкован как антисоветский.

Борьба с угрозой унири - удобный пропагандистский полуфабрикат, который не требует большого креатива и очень востребован. Нужно лишь облачить его в красивую словесную обёртку, приправить патриотическим пафосом и подать гагаузскому избирателю к выборам на фирменных партийных блюдах.

Аргументы, которые озвучил Михаил Сиркели, в свободное от предвыборной гонки время могли бы спровоцировать полезную общественную дискуссию. Гагаузии явно не хватает общественной рефлексии на события своего прошлого, без чего невозможно адекватное понимание своих интересов. Однако, антиунионистский тренд пока остаётся в политической жизни Гагаузии доминирующим. Сейчас не время для дискуссий. Когда оно наступит, непонятно – предвыборная атмосфера практически не покидает регион.