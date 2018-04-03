Бывший следователь осужден за незаконный оборот наркотиков

Бывший следователь инспектората полиции Чокана был приговорен к 13 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Соответствующее решение было вынесено Чоканским Судом Кишинева, передает IPN.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что следователь создал группировку для сбыта героина. С августа по октябрь 2016 года, используя служебное положение, он передал восьмерым членам группировки 390 граммов героина для продажи.

В суде шесть обвиняемых признали совершение деяний, прося о рассмотрении дела по упрощенной процедуре. Члены группировки были осуждены на сроки от 7 до 10 лет лишения свободы.

Бывший следователь был приговорен к отбыванию наказания в тюрьме закрытого типа, а также лишен права занимать определенные должности в правоохранительных органах на срок до пяти лет.

Приговор вынесен с правом обжалования в Апелляционном суде Кишинева.