Требования к водителям общественного транспорта в Молдове намерены ужесточить

Ужесточить требования к водителям общественного транспорта намерены в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Ведомство разработало документ, согласно которому перед выходом в рейс показания алкотеста должны равняться нулю. Сейчас для всех категорий водителей допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,3 грамма на литр и 0,15 миллиграмма - в выдыхаемом воздухе.

"Мы озабочены сложившейся ситуацией в сфере общественного здоровья в том, что касается дорожной безопасности. Очень важно, чтобы правила соблюдали особенно эти водители", - cказала глава управления министерства здравоохранения Татьяна Затык.

Врачи говорят, что любое количество алкоголя может повлиять на состояние здоровья.

"Алкоголь, в любом количестве, отравляет организм и действует на нервную систему", - заявил завотделением наркодиспансера Георгий Рошиор.

Водители общественного транспорта утверждают, что не употребляют алкоголь в рабочее время. Тем не менее, некоторые из них недовольны предложенными поправками.

"Мы совсем не пьем, только на выходные. А когда пассажиров возим, не имеем права".

"0,3 надо сохранить, потому что даже в простокваше есть немного алкоголя".

"Даже сладкая вода с красителями содержит алкоголь".

А пассажиры инициативу властей приветствуют.

"Считаю, что это правильно. Водители не должны пить не только накануне, но и за сутки перед работой".

"Должен быть ноль, потому что один раз я попала в аварию, и не думаю, что он был трезв".

Для подтверждения возможного опьянения также предлагается учитывать оба показателя - как в выдыхаемом воздухе, так и в крови.