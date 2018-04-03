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Общество
Православный мир вступил во второй день Страстной седмицы
03.04.2018

Cегодня - Великий вторник Страстной седмицы. Верующие вспоминают, как Христос пришел в Иерусалимский храм.

Одно из его наставлений, произнесенных в этот день - притча о десяти девах. В ней говорится, что Царствие Небесное будет подобно десяти девам, которые, взяв светильники, вышли навстречу жениху.

Пять мудрых взяли с собой масло для ламп про запас, а пять неразумных - нет. Когда раздались крики, что пришел жених и все могут войти в дом на брачный пир, оказалось, что у неразумных дев закончилось масло и не горят лампы. Пока они покупали новое, все вошли в дом и двери затворились. Так и церковь призывает верующих помнить о том, что переход в вечную жизнь наступает внезапно.


 
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