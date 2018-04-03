В этом году в Кишиневе будут восстановлены два парка

Столичная примэрия объявила кишиневцам, что в этом году будут восстановлены парки «Valea Trandafirilor» и «La Izvor».

По распоряжению и.о. генерального примара муниципия Кишинев Сильвии Раду, в последующий период МП Управление «Exdrupo» начнет работы по ремонту центральной аллеи в парке «La Izvor». Кроме того, будут отремонтированы аллеи и оборудованы дорожки для велосипедистов в парке «Valea Trandafirilor».

В то же время, в парках будет модернизировано уличное освещение.