Всё дело в контейнерах

Лидия Чебан

Казалось бы локальная тема – какими и где быть площадкам для мусора в столице, приобретает не такое уж локальное звучание. И не только потому, что речь идет о внешнем облике и санитарном состоянии города.

Вопрос еще и в деньгах. Проект по строительству деревянных навесов и ограждений для мусорных площадок вдоль главных столичных дорог, инициированный мэрией два года назад, вызвал недовольство и у нынешнего руководства кишинёвской мэрии, и у жителей города. А Центр по борьбе с коррупцией завёл уголовное дело, подозревая нарушения при проведении аукциона по отбору компании – исполнителя работ.

Неожиданный тандем

В начале декабря 2016 года мэрия Кишинёва, возглавляемая либералом Дорином Киртоакэ, в партнёрстве с Министерством окружающей среды, во главе которого стоял однопартиец генпримара Валериу Мунтяну, объявили о запуске проекта «Модернизация площадок для сбора бытовых отходов». На его реализацию было решено выделить из Национального экологического фонда Молдовы грант на сумму в 26 млн леев, а мэрия Кишинёва, как партнёр, обещала доложить ещё около 2 млн леев. Тогда этот широкий жест министерства, которое до тех пор не было замечено в том, чтобы так щедро помогать муниципию, многие журналисты и эксперты не обошли вниманием, указывая на наличие интересов либералов в этом проекте.

Как следовало из краткой информации, представленной пресс-службой мэрии, почти три десятка миллионов леев должны были пойти на модернизацию либо строительство новых площадок для мусора в количестве 518 объектов, в том числе было заявлено и об обустройстве 10 подземных мусоросборочных платформ. Из этих средств предполагалось выделить деньги на закупку 490 новых мусорных контейнеров, соответствующих европейским стандартам.

Общественности также рассказали, что мусорные платформы для сбора твёрдых бытовых отходов было решено благоустроить в виде деревянных навесов. Под самими платформами обещали уложить гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить проникновение в почву загрязнённых вод, а вокруг них запланировали провести работы по озеленению и посадить декоративные деревья и кустарники.

Как удалось выяснить NOI.md, стоимость обустройства мусорных площадок варьировалась в зависимости от количества контейнеров, которые на них должны были разместить. Так, предусматривалось построить 108 платформ на 2 контейнера по цене в 29 тыс. леев за каждую; 162 площадки на 3 мусорных бака - по 34 тыс. каждая; 120 на 4 – по цене 46 тыс. за единицу; 98 платформ на 6 контейнеров – по 76 тыс. леев каждая и 20 площадок на 8 контейнеров – по 85 тыс. леев каждая. Предварительная стоимость каждой из десяти заявленных подземных платформ должна была составить 29 тыс. леев.

До сих пор было обустроено 200 площадок для мусора, а из Национального экологического фонда под это выделено 7 млн леев. Из обещанных 10 подземных платформ не появилось ни одной.

У всех на виду

И вот вопрос о неудобном расположении площадок для сбора мусора был поднят на одном из последних заседаний мэрии Кишинёва. Дело в том, что кишинёвцы и управляющие жилищные организации стали писать жалобы на имя врио генпримара Сильвии Раду, в которых просят перенести мусорные платформы подальше от детских садов и школ, убрать их с обочин проезжих частей. Недавно Сильвия Раду поручила главе МП Autosalubritate Еужену Аксентьеву рассмореть, куда удобней будет перенести мусорную платформу с ул. Друмул Скиноасей, 1/1.

Глава Autosalubritate посетовал, что в предыдущие годы площадки для сбора мусора размещались по городу хаотично.

- Согласно Закону о кондоминиуме в жилищном фонде, все эти мусорные платформы должны размещаться на придомовых территориях, а не у обочин дорог, и тем более, не у детских садов и школ, - заметил Еужен Аксентьев. – При установке платформ места их расположения не координировались с руководством предприятия, не учитывались мнения горожан, не бралось в расчёт, что бытовые отходы собираются спецавтосредствами, и сегодня ко многим контейнерам сложно подобраться. Всего в городе насчитывается 573 мусорные площадки. На данный момент из небольшого числа проинспектированных мусорных площадок выявлено 18 проблемных.

Сильвия Раду отметила, что ей постоянно попадаются на глаза установленные посреди дороги площадки для сбора мусора, а вокруг них - полная антисанитария.

- Дома мы мусорное ведро прячем в шкаф, подальше от глаз, а то, что я вижу на улицах города, равносильно тому, что я бы водрузила это ведро посреди комнаты, чтобы удобней в него было бросать бытовые отходы, - возмутилась и.о. генпримара. - Это не нормально, что мусорные контейнеры у нас располагаются на каждом углу и источают неприятный запах. Зимой это ещё не так ощущается, а что будет летом? Я не знаю, кому могла прийти в голову странная идея разместить по всему городу эти страшные мусорные контейнеры. Поймите, не должны в городе, претендующем быть европейским и цивилизованным, посреди дороги стоять баки для бытовых отходов.

Сильвия Раду потребовала от главы Autosalubritate, чтобы специалисты возглавляемого им предприятия совместно с управлением ЖКХ и благоустройства за месяц пересмотрели не только места расположения площадок для сбора мусора, но и вообще весь концепт, создав условия для спецтехники и удобства для горожан. И чтобы при этом не забыли о санитарных и эстетических нормах.

Жонглируя цифрами

Критика врио генпримара задела за живое либерального экс-министра окружающей среды Валериу Мунтяну. Он считает, что возврат мусорных контейнеров во дворы жилых домов – это практика времён СССР.

- Это будет самой настоящей катастрофой, если мусорные контейнеры вновь перенесут во дворы жилых домов, - убеждён Валериу Мунтяну. – Потому что это приведёт к полному беспорядку, появятся микробы, неприятный запах и крысы. В бытность мою министром окружающей среды, я работал над проектом по сбору мусора в Кишинёве, который был профинансирован и реализуется. Он предусматривает строительство 1 тыс. крытых платформ для сбора бытовых отходов (уже было установлено 200) и 5 подземных площадок для сбора мусора (пилотный проект) – из расчёта по одной на каждый сектор. Модель подземной платформы была перенята у румынских городов, в которых она используется уже многие годы, хорошо себя зарекомендовала и является экологичной. Поэтому не надо консервировать этот проект.

Как можно заметить, первоначальные данные, заявленные мэрией о количестве планируемых наземных и подземных платформ, существенно расходятся с теми цифрами, которые привёл в своей реплике руководству кишинёвской мэрии Валериу Мунтяну. Странно как-то, что два года реализации проекта говорилось о строительстве 518 площадок, а оказавшись вне власти, экс-министр вдруг увеличил эту цифру почти вдвое. А вот количество подземных платформ для мусора Мунтяну, напротив, почему-то вдвое сократил - с десяти до пяти.

Либералы-вредители

Независимый муниципальный советник Василий Киртока считает, что проект по выводу мусорных площадок из дворов жилых домов на обочину проезжих частей и к объектам социального назначения – полный абсурд.

- Установка навесных мусорных площадок с контейнерами вдоль центральных магистралей Кишинёва – это нарушение облика города, - убеждён Василий Киртока. - Сильвия Раду абсолютно права в своей критике. У меня давно такое ощущение, что Либеральная партия была специально создана только для того, чтобы вредить городу и стране. Возможно, это следствие некомпетентности (эти ребята, действительно, некомпетентны в том, чем занимаются, будь то транспорт, образование, столица, экология, лесное хозяйство…). Но судя по тому, что это политическое образование периодически поднимает вопрос о несостоятельности современного молдавского государства, их вредительство может быть частью политической стратегии – «чем хуже, тем лучше». При этом ребята не забывают и о своих интересах.

Не знаю ни одной дороги, ремонт которой был начат при их министре транспорта, и которая была бы завершена, быстро освоил сплошные вырубки лесов их «главный лесник», поиздевались над Кишиневом. Точно так же либералы себя вели и в вопросе переработки твёрдых бытовых отходов, заметил местный избранник, приведя наглядный пример. Так, молдавская компания ABS в пару километрах от свалки Пурчел построила современное предприятие по переработке твёрдых бытовых отходов, потратила на работы 7 млн евро, установив три линии сортировки. Либералы много лет это предприятие даже не замечали, а в километре от него устроили свалку и самую настоящую экологическую катастрофу. Более того, экс-министр окружающей среды Валериу Мунтяну инициировал строительство нескольких таких предприятий по стране, полностью игнорируя наличие уже существующего. Только после того, как советники фракции коммунистов и беспартийных вмешались, фактически заставили обратить внимание на завод, передав материалы в прокуратуру, либералы распорядились прекратить складировать мусор в Бубуечь и стали возить его на свалку в Цынцарены, и сортировать его на мусороперерабатывающем предприятии компании ABS.

Чисто семейный бизнес

Экс-советник МСК, бывший либерал Олег Черней, сейчас возглавляющий одну из ассоциаций владельцев приватизированных квартир в Кишинёве, выступая на одном из телевизионных каналов, возмущался запуском этого затратного и бессмысленного ограждения мусорных контейнеров деревянной обшивкой. Говоря о заинтересованности либералов в реализации этого проекта, он заметил, что неспроста именно брат Валериу Мунтяну, будучи заместителем начальника управления ЖКХ и благоустройства, отвечал за его претворение в жизнь. Черней выказал уверенность, что этот проект – семейный бизнес семьи Мунтяну, а надо было бы «не строить мусорные остановки ожидания» и «разбазаривать деньги», а сосредоточиться на решении проблемы складирования твёрдых бытовых отходов.

Экология должна быть экономной

Председатель Кишинёвской территориальной организации Экологическое движение Молдовы Владимир Гараба говорит, что площадки для мусорных контейнеров муниципию нужны, но не такого вида.

- На мой взгляд, эти мусорные платформы очень затратные, - считает Владимир Гараба. – Экология должна быть экономной, то есть меньшими затратами нужно достигать лучших результатов. Для строительства навеса и ограждения этих площадок использовалась натуральная древесина. Спрашивается: зачем? Это излишество при нашей бедности. Достаточно было установить контейнеры с плотно закрывающимися крышками, чтобы в них не попадала влага, и не запрыгивали бродячие животные.

Кроме того, эколог считает, что надо было более грамотно подойти к решению этого вопроса, не везде удачные места были подобраны для расположения мусорных площадок, о чём говорят как жители города, так и специалисты. Сегодня зачастую подъезд спецтехники к контейнерам на какое-то время затрудняет движение других автомобилей или вообще блокирует им проезд.

- Этот проект нужно было вынести на обсуждение, чтобы по нему высказались эксперты, спросить мнение горожан, а они это сделали без технической и экологической экспертиз, не проанализировав, во сколько он в целом обойдётся, как всегда, закрылись в кабинете и решили, - заметил Владимир Гараба. - Я считаю, что и за половину бюджета этого проекта можно было решить проблему мусорных платформ в Кишинёве.

ЦБК по ним плачет

Однако, как выяснилось, не только у руководства мэрии, местных советников и экологов есть претензии к либералам по поводу данного проекта. Как удалось выяснить NOI.md, в феврале 2017 года тем, как был проведён аукцион по отбору компании - исполнителя работ, заинтересовался и Центр по борьбе с коррупцией. Сотрудники ЦБК подозревают, что аукцион по использованию платформ для мусора в столице мог быть организован с нарушениями. Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий представителями управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципия Кишинёв. Выводы дознавателей не заставят себя долго ждать.