Кто станет новым послом России в Молдове?

Новым послом Российской Федерации в Молдове будет Олег Васнецов, его кандидатуру на эту должность поддержали в Государственной думе РФ, передает Noi.md.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова послом в Молдове, - сообщил РИА «Новости» первый замглавы комитета Константин Затулин.

Олег Васнецов в 1975 г. окончил МГИМО, а в 1984 г. - Дипакадемию МИД СССР. В системе МИДа работает с 1975 г., владеет французским, английским, болгарским языками. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем - России в Болгарии. С 1996 по 2000 годы работал советником посольства России во Франции. В 2000-2003 гг. был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003-2008 гг.) - послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 г. занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 г. возглавил этот департамент.

Сейчас должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Молдове занимает Фарит Мухаметшин. Он возглавляет посольство РФ в Молдове с 5 апреля 2012 г. В конце января с.г. Фариту Мухаметшину исполнился 71 год, что, согласно российскому законодательству, выше предельного возраста для госслужбы.