Молдавские корни: знаменитые политические деятели

Мы продолжаем серию статей о выходцах из Молдовы, оставивших след в мировом искусстве, науке или общественной деятельности. Сегодня речь пойдёт о политиках: президенте Германии, мэре Чикаго, основателе Тель-Авива и других известных личностях, у которых есть молдавские корни.

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ ХОРСТ КЁЛЕР

Хорст Кёлер, немецкий государственный и политический деятель, родился 22 февраля 1943 года в семье бессарабских немцев, в 1940 году переселившейся из молдавского села Рышканы в Польшу. Родился Хорст в городе Хайденштайн (ныне Скербешув). Его мать Луиза, урожденная Бернхардт, родилась в 1904 году в Румынии и в 20 лет вышла замуж. В этом браке появилось 8 детей, Хорст являлся седьмым по счету, моложе его была лишь сестра Урсула.

В мае 2004 года Кёлер был избран на пост президента Германии. С 1 июля 2004 года он вступил в должность и стал девятым президентом в истории страны. В 2009 году был переизбран на второй срок. 31 мая 2010 года стало известно, что Хорст Кёлер уходит в отставку. Его преемником на посту президента Германии стал Кристиан Вульф.

История Хорста Кёлера

Мэр города Чикаго Рам Эмануэль

Рам Израэль Эмануэль родился 29 ноября 1959 года. Его дедушка – румынский еврей – родился в Молдове. Рам Израэль Эмануэль в 2011 году был избран мэром города Чикаго и в 2015 был переизбран на эту должность. Рам Эмануэль — один из самых видных американских мэров. Администрация Эмануэля с первых его дней в должности стала работать над доступностью информации о городских социальных службах и правительстве для горожан.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому так называемым «городам-убежищам» будет урезано финансирование. Мэр Чикаго Рам Эмануэль отреагировал на него, заявив, что Чикаго продолжит защищать мигрантов от депортации.

История Рама Эмануэль

МЕИР ДИЗЕНГОФ – ОСНОВАТЕЛЬ ТЕЛЬ-АВИВА И ЕГО ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРВЫЙ МЭР

Будущий основатель и мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф родился в одном из сел Оргеевского уезда и вырос в Кишиневе. В 1909 году он стал одним из основателей еврейского поселения Ахузат Байт около Яффо, из которого впоследствии развился Тель-Авив. В 1910 году Дизенгоф был избран главой комитета нового поселения, а с 1921 года стал первым мэром Тель-Авива и оставался на этом посту практически до конца жизни, проявив незаурядный талант организатора.

История Меира Дизенгофа

АЛЕКСАНДР КАДАКИН – ПОСОЛ РОССИИ В ИНДИИ

Александр Кадакин, выдающийся российский дипломат, 45 лет проживший в Индии посол России, много сделавший для плодотворных отношений между этими двумя странами, родился в Кишинёве 22 июля 1949 года. В родном городе учился в школе №37.

Кроме своей политической деятельности, Александр Кадакин был академиком Российской академии естественных наук. Он опубликовал более 50 статей в газетах и научных журналах в России, Индии и Швеции. Был автором ряда книг. Владел хинди, английским, урду, французским и румынским языками и занимался переводами.

История Александра Кадакина

АВИГДОР ЛИБЕРМАН — МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ

5 июля 1958 года в Кишинёве родился будущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Авигдор Либерман родился в семье Льва Янкелевича и Эстер Марковны Либерман. Семья Либерман жила в частном доме на Омской улице (сейчас — Лакулуй). Дом не сохранился, там уже построили новый и живут совсем другие люди. Из старого дома на Омской Эвит Львович Либерман (так значится его имя в школьных документах) пошел в 1965-м в 41-ю школу, которую закончил весьма успешно. Окончив школу, Авигдор поступил в Сельскохозяйственный институт, на гидрофак. В 1978 году Авигдор Либерман с родителями репатриировался в Израиль. Работал грузчиком в аэропорту имени Бен-Гуриона, прошёл службу в Армии обороны Израиля, дослужившись со звания рав турай (аналог звания младший сержант).

Послужной список Авигдора Либермана на государственных постах очень длинный. Но 25 мая 2016 года он был назначен министром обороны Израиля. Либерман стал первым русскоязычным главой оборонного ведомства Израиля.

История Авигдора Либермана

ВАСИЛЕ МЭМЭЛИГЭ – ЛИДЕР РЕВОЛЮЦИИ В ИНДОНЕЗИИ 1894 ГОДА

Сегодня модно ездить на солнечный остров Бали, а наш соотечественник там побывал еще в 1894 году. И не только побывал, но и стал основоположником революционных исторических событий того времени. Звали его Василе Мэмэлигэ. Он был грозой голландцев, авторитетом для местных, другом англичан, а остров Бали, так и не стал русской колонией. Василе Мэмэлигэ повернул историю в другое русло.

Мэмэлигэ Василе Пантелеймонович родился 20 марта 1865 года в селе Пашканы Бужорской области Кишиневского уезда Бессарабской губернии в семье причетника местной церкви. В 1886 году находился в Сингапуре, побывав до этого во Владивостоке, Ханькоу, Фучжоу и Кантоне. Не позднее 1892 года поступил на службу к радже острова Ломбок.

Малиган, Малыгин, Мамалыга – так называл себя наш земляк, попытавшийся в одиночку поучаствовать в разделе мира, отвоевав у голландцев остров Ломбок. Сто лет назад он был хорошо известен в Голландии, Великобритании, России. Его называли по-разному: марксистом, авантюристом, опасным бунтарем, бандитом, искателем приключений, шпионом…