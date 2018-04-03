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Экономика
В Молдове стало больше леевых миллионеров
03.04.2018

В 2017 году в Молдове увеличилось число леевых миллионеров. Об этом рассказал в интервью для телеканала Prime глава Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца.

«В прошлом году подали декларации и указали доход свыше миллиона леев 422 человека. Сегодня по данным Государственной налоговой службы, таких лиц значится 450 человек. Мы ждем результаты за апрель и тогда сможем подвести официальные итоги и по этому разделу», — сказал руководитель ГНС Сергей Пушкуцэ.

По словам главного налоговика страны, такая эволюция объясняется тем, что экономика Молдовы восстанавливается после кризиса.


 
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