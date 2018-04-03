Соловьев: Хотелось бы услышать голос народа Молдовы, но голос не слышен

Власти Молдовы сильно поспешили присоединяться к дипломатическому бойкоту в отношении России. Об этом заявил известный российский журналист Владимир Соловьев.

«Это очень печально, что замечательная страна с потрясающим народом, с очень долгой доброй традицией отношения с Россией предпринимает шаги, которые не базируются на четком знании "Псако", не дожидаясь завершения расследования Интерпола, не дожидаясь результатов работы Международной комиссии и Организации по запрещению химического оружия… Просто очень грустно», - отметил Владимир Соловьев.

Вместе с тем, журналист отметил, что для россиян очевиден дисбаланс позиций в молдавской политике, передает a-tv.md

«Как я понимаю, сейчас главная проблема Молдовы в другом. Пытаясь провести гигантское собрание граждан, которые хотели присоединения Молдовы к Румынии, а людей вышло, вежливо говоря, недостаточно. Для нас из России печально смотреть, как президент выступает с одной позицией, а правительство с другой позицией. Хотелось бы услышать голос народа, но голос народа совсем не слышен. И когда политиканы принимают такого рода решения, мне кажется, они чуть-чуть спешат. Чуть-чуть спешат…», - заключил он.