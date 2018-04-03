Шор не будет осужден

Процесс над Иланом Шором, обвиняемым по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы, закончится тем, что примар Орхея избежит заслуженного наказания, заявил известный гражданский активист Андрей Доникэ.

На пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" он напомнил: во время рассмотрения в июне 2017 года дела Шора в суде столичного суда сектора Буюкань прокуроры антикоррупции изначально настаивали на 19 годах заключения для примара Орхея по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По этим же статьям был признан виновным и Вячеслав Платон, осужденный на 18 и на 12 лет лишения свободы.

"Однако адвокаты Шора обратились к суду с просьбой о переквалификации - статью о мошенничестве, которое наказывается лишением свободы сроком от 8 до 15 лет, заменить на более мягкую статью - причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения (срок до трех лет", отметил активист.

По его словам, "адвокаты также настаивали на отказе от обвинений по статье об отмывание денег в особо крупных размерах, поскольку в деле ответчика якобы отсутствуют элементы указанных нарушений.

"Неопытный судья Андрей Некулча частично удовлетворил прошение защиты, - сказал Доникэ. - В итоге Шор был приговорен к 7,5 годам за причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах и при отсутствии признаков хищения и отмывания денег с отбыванием срока в тюрьме полузакрытого типа. Судья осуществил противоправное действие и доказал, что является частью тщательно спланированной схемы по спасению Шора от тюремного срока... Некулча виновен и в полугодовой задержке передачи дела в апелляционную палату. Вместо того, чтобы передать дело в следующую инстанцию в августе 2017 года, его дали только в январе 2018 года".

Доникэ напомнил, что "апелляционная палата Кишинева не захотела рассматривать это резонансное дело, в результате чего оно направлено в АП города Кагула". "Но не стоит ожидать каких-либо изменений к лучшему, Шора спасут от тюрьмы, это очевидно следует из всего, что доселе предпринималось", - заключил активист.

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения по делу о краже и отмывании денег из "Banca de Economii". Суд постановил, что приговор вступит в силу после решения апелляционной палаты, куда дело поступило только через полгода.