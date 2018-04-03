В столичном лицее произошел пожар: люди теряли сознание

Сегодня утром, 3 апреля, во время занятий в столичном лицее имени Николае Милеску-Спэтару произошел пожар.

По словам очевидцев, первые этажи школы были полностью в дыму. Персонал лицея и все ученики были эвакуированы.

"Сигнализация включилась только через 15 минут. В это время многие уже находились на улице. Администрация школы, собрав всех, сказала, что это была учебная тревога и отшутилась", - отметил очевидец происшествия.

По его словам, у некоторых учеников кружилась голова, были и те, кто потерял сознание. Эвакуационный выход был закрыт, но позже его открыли.

"Ни скорую, ни пожарную не вызвали. Пострадавшим не оказали первую помощь", - заключил свидетель инцидента.

По версии очевидцев, пожар произошел в кабинете охранников, где загорелся чайник.