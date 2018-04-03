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Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдовы
03.04.2018

Возвращение Приднестровья в состав Молдовы возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Российской Федерацией, написал во вторник президент Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон, сообщает ria.ru.

При этом президент Молдовы отметил, что геополитика страны не должна подчиняться "навязанным извне политическим программам".

По словам Додона, ближайшее десятилетие политический класс должен сосредоточиться на интересах Молдавии, а не внешних проектах, связанных "либо с Россией, либо с Европой".

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдове  "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".


 
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