Додон: Молдавский народ - это и украинцы, и русские, и гагаузы, и болгары

Президент Игорь Додон определил основные задачи для развития молдавского государства. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он подробно остановился на этом в своем выступлении на международной конференции "Демографические проблемы РМ: причины, последствия и способы решения на основе международного опыта", которая состоялась во вторник в Академии наук по его инициативе.

Среди основных задач страны, президент обозначил: укрепление государственности и защита молдавской идентичности; укрепление правового государства и демократии; разработка и проведение независимой, взвешенной внешней политики, проводимой в интересах граждан страны; разрешение приднестровского конфликта; сохранение многонационального характера государства, объединение граждан на основе православной христианской религии.

"Главной целью всех наших социально-экономических, образовательных, политических, геополитических действий должно стать демографическое восстановление населения и существенное уменьшение уровня эмиграции. Если мы не сохраним целостность народа, наш государственный проект может не реализоваться в перспективе", - заявил Додон.

Он выразил озабоченность тем, что "страна продолжает быть разделенной по геополитическим векторам, что подрывает способность общества объединить свои усилия для решения насущных проблем".

Говоря об укреплении правового государства и демократии, глава государства сообщил, что согласно "Индексу верховенства Закона - 2015", касающегося соблюдения законодательства, РМ занимает 77 место из 113 стран.

"Эта непочетная позиция хуже, чем болезненное "достижение" быть самой бедной страной на континенте, так как серьезные недостатки в работе правосудия, а также коррупция в высших эшелонах власти компрометируют любые усилия общества, направленные на повышение уровня жизни. Согласно многим международным отчетам одной из самых серьезных проблем в РМ остается коррупция и подчинение юстиции политическому классу", - подчеркнул Додон.

Коснувшись тематики внешней политики, он подчеркнул, что "геополитические интересы должны быть подчинены национальным интересам, а не навязанным извне политическим программам".

Он также особо выделил необходимость сохранения многонационального государства, в котором сосуществуют более двадцати этносов с различной представительностью.

"Но все эти национальности - составная часть молдавского народа. И молдаване, и те, кто признает себя румынами, и украинцы, и русские, и гагаузы, и болгары, и цыгане, и евреи, и поляки, и белорусы - все национальности, которые живут в РМ, должны воспринимать себя как часть молдавской гражданской нации, единой и консолидированной. Залог успеха молдавского государства кроется в обеспечении межнациональной гармонии",- заявил Додон.

В конце своего выступления он подчеркнул, что весь молдавский народ объединяет православная христианская религия.

"Более 90% граждан страны заявили, что они христиане. Эта широкая религиозная категория охватывает людей всех национальностей, политических взглядов, возрастов и социальных слоев. Православная религия - это фундамент, который обеспечивает наше единство как народа и его надо правильно осваивать. Я уверен, что благодаря религиозным ценностям и христианской морали мы сможем восстановить в нашем обществе институт традиционной семьи", - заявил Додон.