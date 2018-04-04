Филип похвалился, что крупнейший банк Молдовы уйдет заграничным хозяевам

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о намерении купить пакет акций Moldova-Agroindbank.

О том, что ЕБРР выразил заинтересованность в покупке пакета акций одного из крупнейших молдавских банков SA Moldova-Agroindbank, заявил премьер-министр Павел Филип. Это заявление было сделано им в качестве подтверждения доверия граждан и инвесторов к банковской системе Молдовы, сильно упавшее после кражи миллиарда из банковской системы страны. Это уже второй крупнейший банк страны, который может уйти в заграничные руки. Ранее Banca Transilvаnia приобрел мажоритарный пакет акций другого финансового гиганта Молдовы – Viсtoriabanc SA.

- За это время я принял меры по укреплению Национального банка, я утвердил пакет законов, вернувших не только доверие людей, но и инвесторов. Для нас это очень важно. Это было важнейшей целью и одним из основных предметов дискуссий, которые я имел с МВФ. Самая важная часть касалась стабилизации банковской системы, - заявил Филип.

При этом премьер отметил в качестве своей величайшей заслуги намерение ЕБРР купить пакет акций Moldova-Agroindbank, который является одним из крупнейших банков Молдовы. По его словам, это означает, что в экономике Молдовы что-то сдвинулось, и что усилия правительства за последние несколько лет были не напрасны.

Похоже, что правительство и народ обитают в двух разных Молдовах. Шаг за шагом в руки зарубежных «инвесторов» переходят значимые области экономики, в то время как о создании новых предприятий речи не идет.

Среднюю зарплату рассчитывают из суммы минимальных выплат учителям и запредельных окладов чиновников, цинично не замечая, что ее рост обусловлен исключительно ростом зарплат тех самых чиновников. А в подарок к столетию присоединения Бессарабии к Румынии правительство вывело из активов Молдовы компанию, созданную для обеспечения ее энергетической безопасности, фактически лишая ее независимости.

- Подписание договора о приватизации Vestmoldtransgaz - важный момент для обеспечения энергетической безопасности. С другой стороны, так правительство отметило столетие унири. В отличие от популистских деклараций многих политиков, мы сделали конкретный шаг к объединению энергосистем двух стран, - заявил по этому поводу премьер.

Стоит задуматься, сколько еще успеет сделать для своих европейских хозяев наше правительство до назначенных на осень парламентских выборов, и сколько времени понадобится на то, чтобы все это потом разгрести.