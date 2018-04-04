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«Печально смотреть»: главную проблему Молдовы назвал Владимир Соловьев
04.04.2018

Известный российский журналист прокомментировал ситуацию с поспешным решением молдавских властей о высылке дипломатов. 

Владимир Соловьев высказал мнение о дипломатическом скандале, на который правительство Молдовы пошло в рамках солидарности с Великобританией. По мнению политического журналиста и эксперта, присоединение к бойкоту в отношении России выглядит необдуманно и поспешно. 

- Это очень печально, что замечательная страна с потрясающим народом, с очень долгой доброй традицией отношения с Россией предпринимает такие шаги. Они не базируются на четком знании фактов. Они сделаны, не дожидаясь завершения расследования Интерпола, не дожидаясь результатов работы международной комиссии и Организации по запрещению химического оружия… Просто очень грустно. Всегда имеет смысл играть в свою игру, а не в чужую, - заявил известный российский журналист. 

Соловьев отметил, что россияне понимают и осознают дисбаланс в рядах высшего руководства страны. 

- Главная проблема Молдовы в другом. Пытались провести гигантское собрание граждан, которые хотели присоединения Молдовы к Румынии, а людей вышло, вежливо говоря, недостаточно. Для нас из России печально смотреть, как президент выступает с одной позицией, а правительство с другой позицией. Хотелось бы услышать голос народа. Но голос народа совсем не слышен. И когда политиканы принимают такого рода решения, мне кажется, они чуть-чуть спешат, - говорит Соловьев. 

По этой же проблеме в рамках передачи "Полюс" высказался и российский общественный активист и писатель Николай Стариков. 

- Это нелепо, когда достаточно дружественное России государство, имеющее многовековую историю добрососедства, совместного ведения хозяйства, борьбы с соперниками, пытается ради мифической солидарности, не получив никаких доказательств, просто так выслать российских послов. Перед нами желание сегодняшнего политического руководства выслужиться перед Лондоном и Вашингтоном, причем в ущерб своей стране.

Но мы относимся к этому с пониманием. Мы осознаем, что это не молдавский народ отрицательно относится к России, или испытывает какие-то негативные чувства к нам. Это всего лишь несколько человек, которые сегодня называются правительством Молдовы, - сказал Стариков.

Авторская передача Людмилы Бельченковой "Полюс"


 
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