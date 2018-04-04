Миллионы на счетах демократов!

По данным финансового отчета, предоставленного Центральной избирательной комиссии (ЦИК), доходы и расходы Демократической партии Молдовы (ДПМ) в 2017 году превысили сумму в 50 миллионов леев.

Как сообщает ТРИБУНА, остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 7 504 764 лея.

Доходы ДПМ составили сумму в 59 642 862 лея: субсидии из государственного бюджета — 7 507 235 леев, пожертвования – 38 062 550 леев, доходы от членских взносов – 14 065 499 леев, а также доходы, полученные партией в результате экономической деятельности – 7 578 леев.

Расходы партии также были внушительными. Они составили 52 147 952 лея. Свои средства ДПМ израсходовала следующим образом: на содержание зданий — 594 360 леев, на персонал – 603 834 лея, на прессу и рекламные материалы – 48 396 630 леев, на командировки по стране и за рубеж – 754 639 леев, на связь – 875 706 леев, на оплату членских взносов в международные организации, членом которых является партия – 223 731 лей, на канцтовары и банковскую комиссию – 97 968 леев, на организацию собраний, публичных манифестаций, семинаров и других учебных курсов для членов партии, проводимых на территории страны – 388 121 лей, а также прочие расходы – 159 073 лея.

Также ДПМ указала, что потратила 53 883 лея на избирательную кампанию.

Следует отметить, что остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 14 999 675 леев.

Андриана Кептинe