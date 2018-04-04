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Общество
За первые пять дней в Службу 112 поступило более 20 тысяч вызовов, из которых почти 70% ложные
04.04.2018

Только за первые пять дней с момента запуска, Национальная служба единых экстренных звонков 112 зарегистрировала более 20 тысяч вызовов по всей стране. Около 14 тысяч из них оказались ложными (почти 68%).

Согласно закону, лица, совершившие ложный вызов специализированной службы, будут наказываться штрафом в размере до 1 500 леев или общественными работами в течение 40-60 часов. 

Как отмечают в Национальной службе единых экстренных звонков, ложные вызовы задерживают оператора и препятствуют реагированию на реальные ситуации, при этом среднее время вызова составляет 40 секунд.


 
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