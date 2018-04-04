ДПМ: Майя Санду могла бы стать единым кандидатом для участия в выборах мэра столицы

ДПМ сожалеет, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не выдвинули единого проевропейского кандидата от правых партий для участия в выборах мэра столицы. Лидер "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе стал выдвиженцем от двух партий. Хотя Майя Санду могла бы стать единым кандидатом.

"У госпожи Санду были самые большие шансы. Она действительно могла бы уравновесить и объединить проевропейские силы в рамках избирательной кампании на выборах мэра столицы и одержать победу над кандидатом от социалистов. Мы были открыты и транспарентны. Ситуация остается неизменной: жители муниципия Кишинев могут ясно увидеть, какими были инициативы, какие ошибки допустили те или другие, а также сделать выводы", - cказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Как уверены в ДПМ, поддерживая Андрея Нэстасе в качестве кандидата на местных выборах, Партия действия и солидарности повторяет ошибку "Платформы Достоинство и правда" на президентских выборах. Ее ценой тогда стала победа социалиста Игоря Додона. А нынешнее решение грозит тем, что в руки ПСРМ может перейти и Кишинев.

Ранее лидер ДПМ Влад Плахотнюк сообщил, что демократы поддержат единого проевропейского кандидата от правых партий на выборах мэра столицы