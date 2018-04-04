Додон: Вскоре мы приступим к созданию Национального фронта в защиту государственности Молдовы (ВИДЕО)

Прошедший в Кишиневе марш “унири” обернулся для сторонников ликвидации Молдовы и тех, кто их финансирует и поддерживает, полным провалом, так как на площадь Великого национального собрания вместо обещанных организаторами 100 тысяч человек вышли всего лишь несколько тысяч.

Однако для государственников это сигнал, что ситуацию не нужно оставлять без контроля. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках эксклюзивного интервью телеканалу ACCENT TV. – Это становится вопросом национальной безопасности. Я уже обратился по этому поводу к руководству ООН, Совета Европы и ОБСЕ, потому что действия унионистов представляют опасность не только для Молдовы, но и для всего региона.

В соседней Румынии говорят, что уважают суверенитет Молдовы, но неофициально со стороны бухарестских политиков все эти движения поощряются, финансируются и поддерживаются. Тем более, после решения Парламента Румынии от 27 марта – это прямая агрессия и попытка подорвать суверенитет. Никогда за последние десятилетия на уровне государственного органа не была принята стратегия разрушения государственности РМ.

К сожалению, руководство Молдовы в лице парламента и правительства никак на это не отреагировало. Либо они боятся чего-то, либо они склонны способствовать ликвидации Молдовы, – отметил он. Игорь Додон также подчеркнул, что это очень серьезная проблема. Он добавил, что “нас волнует и внутренняя политика, пенсии, зарплаты, миллиард, мы за всем этим следим, но намерение уничтожить государственность чревато”.

– Большинство граждан категорически против этого. Мы намерены создать общенациональный фронт в поддержку государственности Республики Молдова. Уверен, что вскоре мы приступим к созданию такой площадке,которая объединит сотни тысяч наших граждан.

Они сами мне говорят: “Создайте такую площадку, мы будем рядом с вами, если придется, чтобы мы вместе собрались и отстояли нашу государственность”,- подытожил он.