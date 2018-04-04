Неплохо устроились: молдавские либерал-демократы с почти нулевым рейтингом тратят миллионы на зарплаты своего руководства

Либерально-демократическая партия Молдовы, рейтинг которой составляет менее одного процента, живет на широкую ногу и тратит миллионы леев на зарплаты своего руководство. Это подтверждает финансовый отчет политформирования, представленный ЦИКом.

Так, согласно отчету, партия получила в 2017 году более 8,5 миллиона леев из госбюджета, а собственного финансирование, а также другие источники доходов составили всего 744 тысяч леев. Большая часть денег пошла на зарплаты — 3,35 миллиона леев. Около 1,7 миллиона леев были потрачены на организацию семинаров и других мероприятий. На командировки ушло 270 тысяч леев.

В отчете говорится, что в партии 30 человек. Точно неизвестно, какие зарплаты они получают, и, конечно, первые лица партии зарабатывают больше, но если разделить 3,35 миллиона леев на 30 человек, то получается, что средняя зарплата одного члена партии составляет около 10 тысяч леев.

Согласно опросу, представленному Ассоциацией социологов и демографов, ЛДПМ занимает одно из последних мест в рейтинге доверия граждан. Либерал-демократы набрали так мало голосов, что их включили в категорию «другие».