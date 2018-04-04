7 мифов о молочной продукции главного молдавского производителя

Корреспондент «Комсомолки» побывала на предприятии JLC и выяснила, что многое из того, что говорят о молочной продукции – мифы.

На протяжении марта месяца специалисты предприятия JLC проводили дегустации в магазинах столицы. Результатами дегустации и опроса граждан они остались довольны. Часть покупателей призналась, что после скандальных сообщений в прессе о результатах лабораторных исследований решили попробовать продукцию других поставщиков. Но в итоге…вернулись к продукции JLC. Таких оказалось 60-70% покупателей. Более того, некоторые покупатели, попробовавшие продукцию JLC, приятно удивились и сказали, что если бы знали, что она так хороша, приобретали бы ее и раньше.

Скандал вокруг молочной продукции утихает. Специалисты тем временем отправляют продукты на проверку в различные лаборатории и занимаются глубокими исследованиями, чтобы выяснить, как вообще могли быть получены результаты, которых, как утверждают производители, быть не могло! Тем не менее, осадочек у нас, как говорится, остался, поэтому я решила побывать на предприятии и поговорить лично со специалистами и руководством предприятия, чтобы получить достоверную информацию и официальные заявления. Многое из того, что я считала правдой, оказалось просто мифом.

МИФ ПЕРВЫЙ

В молдавской молочке нет молока.

Надо отметить, что публикации в СМИ о том, что в молдавской молочке нет молока, сильно огорчило сотрудников предприятия.

- Именно эта фраза вызвала шок, я 35 лет работаю на предприятии, и услышать такое – это был удар, - сказала генеральный директор JLC Елена Белан.

Но перейдем от эмоций к сухим цифрам. Для обеспечения предприятия сырьем по всей Молдове действуют 275 пунктов сбора молока. Только в 2017 года два молочных завода холдинга JLC GROUP – JLC и Incomlac –заготовили почти 60 тысяч тонн молока, в том числе от населения 35,5 тысячи тонн и от ферм – 24,5 тысячи тонн. Среди них была и собственная ферма в селе Ружиница Окницкого района, давшая около 2 тысяч тонн. Кроме того, в осенне-зимний период года предприятие импортирует молоко. Так, в прошлом году из Румынии и Украины завезли около 20 тысяч тонн.

Кстати, в летние месяцы образуется профицит молока, из которого делают масло и сухое молоко, которое в дальнейшем экспортируют.

Таким образом, недостатка молока предприятие не испытывает, а специалисты компании категорически отвергают заявления о том, что в молдавской молочке нет молока.

МИФ ВТОРОЙ

В молочную продукцию добавляют растительные жиры.

Технологи-молочники подчеркивают и акцентируют внимание на том, что не стоит путать молочную и комбинированную продукцию. Это разные вещи!

- Со всей уверенностью и ответственностью заявляю, что в чисто молочные продукты растительные жиры не добавляются! Продукция изготовлена из молока, фальсификацией предприятие не занимается! - подчеркнула гендиректор предприятия.

А комбинированная продукция действительно содержит растительные жиры. Такая продукция производится во всем мире. Это продукция с частичным добавлением заменителя молочного жира. Она выпускается согласно стандартам фирмы, а все эти стандарты утверждены как в госстандарте, Минсельхозе, так и в ANSA.

Технолог предприятия JLC Вероника Мамалыга обратила особое внимание на творожное зерно, в котором по результатам анализов якобы обнаружили 95% растительных жиров.

- Как из растительного жира можно сделать творожное зерно? Никак! Зерно не может быть сделано не только из растительного жира, но даже из сливочного масла. Это белковый продукт.

И ещё, как можно утверждать о правильности результата, когда при погрешности аппарата в 5%, конечный результат отражен с точностью до сотых долей процента? Я не хочу умалять аккредитацию лаборатории, но все должно быть сделано правильно, согласно регламенту отбора проб. И только после представления понятных и достоверных результатов их можно выставить на суд общественности.

МИФ ТРЕТИЙ

В комбинированных продуктах используются дешевые растительные масла, чтобы сделать их дешевыми.

Во-первых, JLC использует только высококачественный заменитель молочного жира производства двух российских и одной шведской компаний. Главное требование к этим жирам – содержание транс-изомеров жирных кислот не более 2% от всего жира в продукте – соблюдено, то, что сегодня допущено и в Евросоюзе.

Эти жиры используются, как говорилось выше, только для комбинированных продуктов: творожного продукта, сметанного продукта и спредов. Это отдельная категория продуктов. Цель их производства – ассортимент. Кроме того, как подчеркнул коммерческий директор JLC Вячеслав Дигол, есть люди, которые, по разным причинам, вообще не употребляют молочные жиры. На эти продукты есть спрос. На этикетках четко указывается, что в комбинированных, помимо молочных жиров, есть и растительные, - подчеркнули технологи.

Кстати, JLC заво­зит растительные жиры не только для себя, а также для других отечественных молочных предприятий. А самые большие потребители растительных жиров в стране, наверное, всё-таки кондитеры.

Таким образом, комбинированные продукты производят не только для того, чтобы сделать их более доступными для покупателя.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ

Молдавские производители не хотят продавать комбинированную и молочную продукцию на разных полках.

Дело в том, что это вопрос не к производителям, а к сетям супермаркетов. Это они решают, как выкладывать продукцию.

- К сожалению, ситуация такая – мы не можем сказать сетям, как расположить товар. Уверяю вас, что если бы нам разрешили что-то сделать в супермаркетах, мы бы расположили продукты совсем иначе, - заверили на предприятии.

Важно отметить, что производство комбинированных и молочных продуктов не пересекается, что было подтверждено аккредитующим органом ISO

- У нас каждый год идет переаттестация ISO. В этом году были заключительные моменты, когда в производстве полностью исключили и человеческий фактор. Все четко разделено и контролируется, - подчеркнула гендиректор.

МИФ ПЯТЫЙ

Растительные масла вообще в развитом мире не используют, только нас травят.

Отметим, что Европа находится на 2 месте в мире по импорту растительных жиров и на 4 месте по их применению. Мир перерабатывает в год десятки миллионов тонн растительного жира. Высокоразвитые страны с огромным производством молока, такие как Новая Зеландия, Австралия, Дания и другие употребляют довольно много в своем производстве растительных жиров.

Специалисты подчеркивают, что растительные жиры не могут быть вреднее, чем животные. Главное, их правильно перерабатывать. Технологи предприятия подчеркивают, что важно, какой заменитель молочного жира используется в производстве.

- Использование качественных растительных жиров, приближенных к молочному, на данный момент является безопасным. И те, которые получает наша компания, мы можем ответственно заявить, - безвредны! - заверили технологи.

Они также отметили, что растительные жиры используются во всем мире и даже в детском питании, потому что по своему жировому составу они наиболее полно приближены к материнскому молоку.

МИФ ШЕСТОЙ

Сухое молоко – стиральный порошок!

Сухое молоко – это отдельная история, которая тоже заслуживает внимания. Почему-то наши граждане к нему относятся настороженно. Продавцы даже рассказывают, что порой бабушки, которые приходят в магазин, спрашивают, не на стиральном ли порошке производится отечественное молоко.

На самом деле во всем мире сухое молоко используется для производства продукции.

- На текущий момент у нас нет просто в этом необходимости, мы его используем для нормализации продуктов с повышенным содержанием белка. Но в его использовании нет ничего плохого. Во-первых, абсолютно неправильно называть сухое (порошковое) молоко ненатуральным. Сухое молоко получают путем высушивания обычного натурального (цельного или обезжиренного) молока, при этом все полезные вещества молока сохраняются. Сухое молоко во всем мире используют для производства детского питания, к которому всегда предъявляются более высокие требования. Поэтому использование качественного сухого молока для производства молочных продуктов – это абсолютно нормально и не несет никакой угрозы. Во-вторых, полностью производить питьевое молоко из сухого нет оснований. Чаще используют смесь из восстановленного и обычного молока, это более характерно в зимний период. Около 10 миллионов тонн сухого молока производится в мире. И все оно потребляется! Причем не только для производства молочной продукции, достаточно много его используют кондитерская и мясоперерабатывающая промышленности. Производится практически всеми странами и практически всеми странами потребляется, - сказала Елена Белан.

МИФ СЕДЬМОЙ

Кефир - не кефир.

Как раз кефир на JLC – самый что ни на есть настоящий! В JLC и Incomlac кефир делается на живых грибках. Кстати, современные бактерии и грибки – это потомки древних организмов. Поддерживать жизнедеятельность закваски довольно сл ожно, поэтому далеко не каждое предприятие может осилить производство настоящего кефира. Кефир на живых кисломолочных грибках - очень полезен для здоровья! А вот если при производстве кефира использовать сухую закваску, как делают многие другие предприятия, то это будет уже не кефир, а кефирный продукт.

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