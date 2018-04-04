В Молдове начинается опрос на тему отношения к объединению с Румынией

До 14 апреля жителей муниципия Кишинёв, обладающих правом голоса, будут опрашивать на тему объединения Республики Молдова с Румынией. Шесть палаток установлены для этой цели в столице. Параллельно с этим свыше 300 опросчиков будут ходить от двери к двери, чтобы узнать мнение кишинёвцев по этому вопросу. Жители муниципия смогут высказаться по этому поводу и на сайте, передаёт IPN.

Во вторник, 3 апреля, на пресс-конференции в IPN, председатель Европейского социально-политического центра Георге Костандаки сообщил, что в интервале с 11.00 до 19.00 желающие могут посетить одну из палаток, установленных в следующих местах: возле центрального офиса Poșta Moldovei, у магазина UNIC, у торгового центра Союз, на алее Мирчи чел Бэтрын, на бульваре Дачия, 23 (у салона Olimpiada) и возле кинотеатра Flacăra в секторе Буюкань.

Георге Костандаки призвал политические партии, представителей гражданского общества, население и другие структуры проявить открытость к вопросам опросчиков и принять участие в мероприятии, поскольку консультирование с населением по вопросу об объединении с Румынией является свободным, непредвзятым, нейтральным проектом, а не чьим-либо заказом. Костандаки призвал жителей столицы не проявлять агрессии к опросчикам, которые постучат к ним в двери, и высказаться вне зависимости от своего мнения, так как консультация не носит политического характера.

По словам Костандаки, после местных выборов от 20 мая подобная общественная консультация по вопросу об объединении с Румынией будет проведена по всей Молдове. При этом будут заданы вопросы и относительно других тем общенационального значения.

Как рассказал социолог Александру Гаманджий, 2 апреля, когда процессу был дан старт, свыше трёх тысяч жителей столицы высказались на тему объединения Республики Молдова с Румынией. Сборщики данных работают на основе принципа беспристрастности. Данные, собранные в течение дня, обобщаются на следующий день. Социолог призвал кишинёвцев проявить открытость, не бояться, быть искренними, чтобы можно было получить правильный результат.

Предварительные результаты консультаций с общественностью в муниципии Кишинёв будут обнародованы через два-три дня после завершения процесса. А итоговые результаты будут представлены после обработки всех анкет.