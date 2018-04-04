Парламент Молдовы: глава комиссии по внешней политике – фармацевт, по публичной администрации – эколог, по культуре – хирург

Небольшой, но емкий по смыслу анализ ситуации в парламенте.

Каков поп - таков и приход.

Начиная с 1993 года постоянно вел учет по специальностям, по дипломам депутатов парламентов. За много лет вырисовывается определенная статистика-закономерность.

Если из 101 депутата около 30 были юристами, экономистами и финансистами, то парламенты были работоспособны и выдавали на-гора хорошо отработанные законы.

Притом соотношение было таким – около 15 из них должны были быть юристами, хорошими юристами. По 7-8 - экономисты и финансисты. Как результат - и сегодня из принятых до 2000 года законов, действуют 129 из общего количества базовых законов в количестве 433.

Сегодня ситуация исказила мою статистику. И сильно.

30 юристов, 9 экономистов и только один финансист.

Непонятная ситуация и с председателями парламентских профильных комиссий.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам – юрист.

Председатель комиссии по внешней политике и евроинтеграции – фармацевт.

Председатель комиссии по аграрным вопросам – ветеринар.

Председатель комиссии по публичной администрации – эколог, который именуется еще и дипломатом.

Председатель комиссии по культуре – врач-хирург.

Раньше, когда избирали-назначали секретарей партбюро, можно было назначать любого, лишь бы много мог бы тараторить с использованием цитат из передовиц «Правды».

А в парламенте, в комиссиях вроде надо работать по специализации соответствующей комиссии.

Недаром говорят – каков поп, таков и приход.

Думитру БАРБАЛАТ