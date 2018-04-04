По отношению к Илану Шору возможно готовится амнистия

По отношению к бывшему председателю Административного совета Banca de Economii Илану Шору, приговоренному к семи с половиной годам лишения свободы, возможно готовиться амнистия. Такое мнение высказал председатель Ассоциации по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Андрей Доника в рамках передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Андрей Доника утверждает, что после того, как в понедельник, 2 апреля, судебное заседание по делу Илана Шора было отложено, следующее заседание состоится 23 мая. По его словам, с 23 мая остаются еще 13 месяцев, в течение которых Илан Шор может быть приговорен, а по их истечении он избежит тюрьмы. „Были составлены схемы, чтобы помочь ему избежать тюрьмы. Самая большая проблема в этом судебном процессе в том, что данное решение было принято судьей, который должен был взять в обязательном порядке самоотвод. Андрей Некулче не имел право рассматривать дело Илана Шора”, - сказал Андрей Доника.

Адвокат Эдуард Руденко отметил, что, насколько ему известно, в суде не были представлены основные материалы дела, за которые был арестован Илан Шор. По его словам, были отобраны несколько доказательств, объединено отдельное дело и передано в суд. „Дело о краже миллиарда, о преступлениях, совершенных Иланом Шором, о которых сообщила и компания Кролл, еще не попало на стол судей”, - сказал адвокат. По его словам, дело, в рамках которого был осужден Илан Шор, не касается кражи миллиарда.

По словам депутата ЛДПМ Юрия Цап, Генеральная прокуратура оценивает решение суда по делу Шора явно незаконным. „Я думаю, что речь идет о компетентном государственном органе, Генеральной прокуратуре, которая принимает участие в осуществлении правосудия, в данном случае в качестве обвинителя. И когда орган в годовом отчете указывает, что в деле Шор есть явно незаконное решение, я думаю, что это больше, чем дискуссии из-за кулис”, - сказал Юрие Цап. По его словам, в этом контексте, дело Шора явно находится под протекцией или правосудие является зависящим от обстоятельств.