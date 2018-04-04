Окружной избирательный совет начал прием документов для регистрации кандидатов в мэры столицы

Сегодня Кишиневский окружной избирательный совет начинает прием документов для регистрации кандидатов на участие в выборах мэра столицы. Завершится прием заявок 19 апреля.

Ранее председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк объявил, что его формирование поддержит единого кандидата от проевропейских партий. Это, по мнению лидера ДПМ, сделает реальной победу на выборах.

Пока же, по меньшей мере пять партий объявили о своих выдвиженцах. Так, Партия платформа Достоинство и Правда при поддержке Партии Действия и солидарности предложила кандидатуру Андрея Нэстасе - посаженного сына беглого осужденного Виктора Цопы.

Либералы представили Валерия Мунтяну. ПСРМ - Она Чебана, партия Шора - Регину Апостолову. В списки кандидатов обещал записаться и председатель партии Демократия дома Василий Костюк.