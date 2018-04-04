В учебных заведениях намерены ввести обязательную школьную форму. Социально-уязвимым семьям в этом плане окажут материальную поддержку. Вопрос обсудили на еженедельном заседании Демпартии. В ближайшее время его вынесут на общественные дебаты, в которых будут участвовать и родители, и ученики.

"Министерство образования, культуры и исследований понимает, что есть много учеников из социально-уязвимых семей, поэтому правительство намерено оказать им помощь. Дебаты будут открытыми, основанными на практике, действующей в других странах", - сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

Многие родители инициативу приветствуют.

"Думаю, школьная форма - это лучший дресс-код для учеников. Не будет разницы между детьми, тем более она всегда под рукой. Не нужно будет думать о том, во что их одеть, чтобы они лучше выглядели".

"Это хорошо. Не будет социального разделения, не у всех есть возможность одеваться дорого".

"Это очень хорошо, это дисциплинирует. К тому же родительские расходы сократятся. И не будет соревнований между детьми".