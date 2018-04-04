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Группа «DoReDos» выступит во втором полуфинале «Евровидения»
04.04.2018

Группа «DoReDos», которая представит Республику Молдова на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», выступит во втором полуфинале под номером семь, сообщает сайт организаторов. 
Так, первый полуфинал состоится 8 мая, а второй – 10 мая. 

Страны, попавшие в первый полуфинал, представят свои композиции в следующем порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр. 

10 мая, во втором полуфинале, выступят артисты в следующем порядке: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан Марино, Дания, Россия, Республика Молдова, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина. 
Порядок выступления артистов в финале будет определен продюсерами 11 мая утром. 

Финал конкурса «Евровидение-2018» состоится в Лиссабоне 12 мая.


 
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