Группа «DoReDos» выступит во втором полуфинале «Евровидения»

Группа «DoReDos», которая представит Республику Молдова на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», выступит во втором полуфинале под номером семь, сообщает сайт организаторов.

Так, первый полуфинал состоится 8 мая, а второй – 10 мая.

Страны, попавшие в первый полуфинал, представят свои композиции в следующем порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

10 мая, во втором полуфинале, выступят артисты в следующем порядке: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан Марино, Дания, Россия, Республика Молдова, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Порядок выступления артистов в финале будет определен продюсерами 11 мая утром.

Финал конкурса «Евровидение-2018» состоится в Лиссабоне 12 мая.