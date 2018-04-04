Джульетто Кьеза: «Кишинев тоже может оказаться витриной»

Светлана Деревщикова

В последних числах марта в Кишинев приезжал известный итальянский журналист, публицист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза. Он дал эксклюзивное интервью сайту Noi.md.

Итальянский гость посетил Молдову по приглашению общественной организации Dialogum и при содействии международного медиа-клуба «Формат А3» уже в третий раз. До этого он выступал в нашей столице с публичной лекцией в 2010 году, а в 2012 принимал участие в награждении победителей международного конкурса для журналистов «Некороткая память».

В профессиональной среде Джульетто Кьезу знают, как убежденного антиглобалиста и знатока проблем Востока, и уважают как журналиста-международника. Около 20 лет он проработал в Москве репортером итальянских газет L'Unità и La Stampa. Написал около 30 книг, несколько из

них - о СССР и России. Самые нашумевшие: «Русская рулетка», «Прощая, Россия!» и «Zero» были переведены на многие языки мира. Кьеза пишет книги на итальянском, при этом прекрасно говорит на английском и русском языках. За его плечами десятки расследований по самым «неподъёмным» темам: смена политического режима в России, бесконечная афганская война, «суперклан», контролирующий СМИ, финансы и мировую политику, и многие другие.

Нынешний приезд известного зарубежного общественного деятеля оказался весьма насыщенным – была и встреча с президентом страны, и публичная дискуссия с представителями общественности, где обсуждались геополитические изменения в мире и возможные сюжеты развития глобальных событий. Но, несмотря на плотный график, Джульетто Кьеза нашел время для того, чтобы ответить на наши вопросы.

- Господин Кьеза, вы уже не впервые посещаете нашу страну – вы видели ее в конце девяностых, были в 2010-м, в 2012-м. То есть имеете возможность наблюдать, как меняется Молдова и замечать то, что, может быть, не замечаем мы, поскольку видим это каждый день и находимся внутри ситуации. Итак, на ваш взгляд - как изменилась Молдова? Чего стало больше, а что ушло? Какие плюсы появились и какие минусы?

- Откровенно говоря, мне кажется, ситуация такая же, какая она была. Мне кажется, что многое осталось нерешенным. Я больше всего говорю о впечатлениях, сделанных о людях. У вас нелегкая ситуация. Это не ваша вина. Вы находились и находитесь в такой ситуации, когда вам очень трудно. Мир беспокоен. Он находится на грани противостояния. Поэтому, я думаю, что это влияет на вашу судьбу. И будет влиять. Нынешние события меня очень беспокоят. Потому что, как мы видим, ситуация не улучшается. Поэтому вот эта ваша внутренняя ситуация во многом продиктована внешними обстоятельствами. И, если говорить с этой точки зрения, я приезжаю из Италии, где вижу много ваших соотечественников, которые не находят работу здесь и едут работать к нам. Им там трудно. Но эта ситуация создает трудности и нашим рабочим. Кризис в Европе нарастает. Европа, такая, какова она на сегодняшний день, не имеет перспективы. И это тоже определяет судьбу стран, которые находятся на границе с Молдовой. Можно сказать, она находится между двумя противоборствующими силами, к сожалению. Да, у вас есть новые здания, есть определенный прогресс, но не в этом дело! У нас тоже строятся здания, и ничего особенного в этом нет. Конечно, определенная модернизация наблюдается. Много новых машин. Я вижу, что парк автомобилей обновляется, значит, у людей, видимо, появилось чуть больше денег. Но я не хочу поддаваться этим впечатлениям, потому что они могут быть обманчивыми. Я был недавно в Африке, видел столицу Кении, например. Сначала кажется, что это красивый современный город. А потом выясняется, что миллионы людей в этой стране живут в полной нищете. Значит, это всего лишь витрина? Так и Кишинев тоже может оказаться витриной. Я не могу судить об этом. Я предпочитаю руководствоваться впечатлениями, исходя из того, что мне рассказывают люди. А они говорят, что отсюда действительно уезжают больше, чем хотят остаться. У части населения есть чувство неопределенности, и оно идет от того, что есть давление извне. Это очевидно. Недавно у вас была демонстрация людей, которые, как я понял, хотят присоединиться к Румынии. Это тоже, как мне кажется, не очень приятно большинству вашего населения. По крайней мере, все те, с кем я говорил, не хотят идти в Румынию.

-Вы наверняка знаете, что руководство нашей страны не только взяло курс на евроинтеграцию, но и намерено закрепить это положение в Конституции. Как вы считаете, насколько это поможет Молдове стать действительно европейской страной?

- Во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что Европа сейчас хочет расширяться. Эта ситуация схожа с той, что на Украине. Но Украина – это очень серьезная проблема для Европы, потому что это огромная страна с большими проблемами. Поэтому никто в Европе Украину не хочет. Конечно, Молдова – маленькая, и ее «проглотить» можно. Но я думаю, что Европа в нынешней ситуации не способна к расширению. Конечно, там есть люди, в Европе, в Брюсселе, определенные круги, скажем так, - финансовые, олигархические, капиталистические, большие международные структуры, которые хотят проглотить еще одни «кусок торта». Но при этом они не думают о Молдове. Для них Молдова – это просто объект внимания. Они его используют, а потом бросят.

Мы живем в мире, где капиталы могут двигаться. Достаточно нажать на кнопку компьютера, и тысячи миллиардов идут туда, куда им надо. А народ их не интересует совершенно.

- Ранее во многих своих выступлениях вы говорили, что Запад находится в глубочайшем кризисе. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас: этот кризис продолжается, усугубляется, заканчивается, преодолевается?

- Я думаю, что кризис только начинается. Он усугубляется, безусловно. Все данные, которые у нас есть, говорят о том, что будут большие проблемы, причем в обозримом будущем. Не через 50 лет, а сейчас. Подумайте только о роботизации. Если данные, о которых я читал, верные, а я думаю, что они верные, то в течение десятилетия миллиард триста миллионов рабочих мест просто исчезнут! А как занять новое поколение? Как они будут работать, где? Трудная ситуация.

Возьмем другую область. Финансовый кризис неизбежен. Мы не можем продолжать создавать деньги с такой скоростью. Мы создаем деньги с нуля. Это, конечно, дает возможность экономике в какой-то мере развиваться. Но это большой пузырь, который расширяется. Я недавно читал такие цифры. Каждый день производство денег превышает производство реальных товаров в сорок тысяч раз. Понимаете, происходит удивительная вещь! Мы производим деньги, а товаров нет. Рано или поздно эта конструкция сломается, это очевидно. Не знаю, что придумают, но большие центры финансовой системы работают на базе предвидения на очень короткий срок. Они не умеют смотреть далеко.

И третий элемент, который, я считаю, глубочайшим образом, отразится на нашей жизни. Мы ничего не делаем для того, чтобы прекратить изменение климата. Идет гигантское производство парниковых газов. И ничего не делается. А ведь уже видно, и люди, которые владеют цифрами, прекрасно это знают, что до середины этого века весь мир будет полностью изменен в этом смысле. Что мы можем сделать, если мы уже опаздываем сейчас? Чтобы скорректировать направление корабля, нужно время, очень много времени, а мы его уже потеряли.

Проблема еще и в том, что руководящие элиты мира не способны смотреть в будущее с необходимой скоростью. Мир меняется очень быстро. И на сегодняшний день меняется по некоторым направлениям, которые не имеют системы контроля. Можем ли мы надеяться, что будет хорошо в будущем, когда 28 человек в мире обладают половиной всего богатства? Это абсолютно исключает любую возможность контроля. Поэтому я не очень оптимистичен.

-Действительно, ваш прогноз довольно мрачен. Но, может быть, все-таки существуют какие-то силы, какие-то обстоятельства, способные изменить ситуацию к лучшему?

- Конечно, мои прогнозы, возможно, слишком пессимистические. Но я пока еще не говорил о самой большой опасности. Это – война. Потому что все эти условия, которые мы коротко определили, производят войну. Потому что человек эгоистично настроен. А когда возникнет вопрос: кто будет использовать сохранившиеся богатства мира, то понятно – те, кто сильнее. Оставшиеся ресурсы захотят использовать сильнейшие. И поэтому искушение их сохранить силой тоже практически неизбежно. Поэтому надежда - на те силы, которые могут остановить войну. Я вижу, что на сегодняшний день Россия – это фундаментальный оплот мира. По существу. Не потому, что Россия такая хорошая, а потому что это национальные интересы России: сохранить мир. Да и китайцы тоже не хотят войны. Войны хотят те, кто потеряет власть.

Что еще сказал Джульетто Кьеза

О том, почему Республике Молдова не нужно стремиться в НАТО

То, что вы пока не в Европе, я думаю, это хорошо для вас. И раньше это было непригодно, и в будущем будет непригодно. Потому что первый шаг - это будет вступление в НАТО. Это уже привычная операция. А НАТО означает очень неприятную ситуацию для вас, как это было неприятно для всех других европейских государств, я в том числе об Италии говорю. Это означает, что вы становитесь колонией. В настоящем смысле слова. И это касается не только военных действий, а всей политики государства. Никакие министры иностранных дел, никакие премьер-министры не будут назначены молдавским народом. Они будет назначены в Вашингтоне. Такие колонии НАТО существуют уже давно, и эта участь постигла не только малые государства, но и большие – Германию, Францию, Италию. Поэтому, если вы хотите стать колонией, - пожалуйста!

О том, будут ли соблюдаться права русскоязычных, если РМ войдет в состав Румынии, являющейся членом ЕС

Демократии в Европе больше не существует. Приведу пример из своей практики. Несколько лет назад я приехал в Эстонию, на конференцию с участием русскоязычных жителей. В Эстонии меня арестовали под предлогом, что я поощрял геноцид эстонского народа. Европа не защищает права русскоязычного населения в Прибалтике. Эти люди не могут голосовать, покупать землю и многое другое. Ладно, страны Балтии. Вот вам пример – Каталония. Арестовали лидеров, выступающих за отделение этого региона от Испании. Я не говорю, что он правы, но где здесь соблюдение прав нацменьшинств?

Об опасности глобального контроля

Молодежь на Западе в большинстве своем невежественна. Они очень мало знают, не помнят свою историю, и ими очень легко манипулировать. Раньше манипулировали через СМИ, телевидение, а теперь – через интернет. Интернет полностью в руках нескольких глобальных группировок. Полностью! У одной из самых популярных соцсетей – 2 миллиарда пользователей. И в нее инвестируют огромные деньги, чтобы менять чувства людей. Понимаете? Речь идет не о политике, а о чувствах! Они заинтересованы в статистических данных, собирая которые можно будет определять, как эти два миллиарда будут жить дальше, что покупать, куда ездить в отпуск и на каникулы, как общаться между собой. Они контролируют будущее. И надо признать, здесь они пока победили – все крупнейшие интернет-платформы принадлежат им.

Об опасности транс гуманизма

Еще одна опасность – транс гуманизм. И это не такое уж отдаленное будущее. Очень скоро привычный нам, биологический вид человека, сильно изменится. Будут созданы монстры – наполовину люди, наполовину роботы, чем мозг будет напрямую связан с интернетом. Они хотят форсировать изменение человека, а я считаю, что глубинную природу человека менять нельзя.

О том, какими будут парламентские выборы в Молдове

Я встречался с вашим президентом, и он сказал, что у левых партий довольно высокие шансы победить на ближайших выборах. Если это так, то, я думаю, что Европа на этих выборах будет тратить очень много денег, пытаясь купить ваших депутатов, чтобы они выступали за Европу. Надеюсь, что выборы в Молдове станут хорошим сигналом для Европы и окажут на нее влияние. Самая выгодная для вас позиция – это сохранять дружбу со всеми странами. Тогда вы не будете колонией, а ваш народ останется свободным.