Силвия Раду рассказала, будет ли баллотироваться на пост мэра Кишинева

Чуть больше месяца осталось до выборов примара в столице, однако до сих пор не ясно, будет ли баллотироваться на этот пост и.о. мэра Силвия Раду.

В эфире телеканала ТVC21 она высказалась о возможности участия в избирательной кампании.

Вот, что сказала Силвия Раду:

"Решилась ли я пойти дальше или нет?.. Я сказала уже не один раз публично, что это очень сложное решение. И меня не представляет никакая партия. Мне сложно одной идти на выборы, мне нужна поддержка, в первую очередь, кишиневцев, потому что они должны выбирать своего мэра. Я уверена, что мэр должен быть внепартийным в сложившейся ситуации. Хотя кандидат в мэры, который выдвигается партией, имеет больше возможностей. Ему легче продвигаться, потому что за ним стоит большая команда. За ним стоят большие ресурсы. И все это происходит по-другому, чем если бы это происходило… если бы этим занялся независимый человек", — отметила Раду.

На проведение первого и второго тура выборов предусмотрена сумма в 13,65 миллиона леев. Мэр, которого изберут жители Кишинева, будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые намечены на лето 2019 года.