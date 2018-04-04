Игорь Додон: Я - не антирумын, но категорически антиунионист

Глава государства заявил для румынского издания Libertatea, что проунионистские действия, особенно в парламенте Румынии, будут проблемой не только для безопасности Республики Молдова, но и всего региона.

"Ситуация выйдет из-под контроля", - предупреждает Додон. Президент Молдовы настаивает на том, что он не антирумын, а антиунионист. Игорь Додон считает, что нейтралитет - единственный путь, благодаря которому его страна может "выжить", отвергая таким образом идею того, что Республика Молдова станет членом ЕС или НАТО, сообщает libertatea.ro

В Кишиневе состоялась демонстрация унионистов, в которой приняли участие несколько тысяч человек. С каким посланием вы бы обратились к людям, которые были там, и в целом к тем, кто симпатизирует унионистскому течению?

Вы очень правильно сказали с самого начала. Несколько тысяч человек. Действительно, это было так. Послание очень простое: мы любим нашу страну. Мы мирный народ, мы хотим жить в хороших дружеских отношениях со всеми, мы уважаем мнение всех, но мы очень надеемся на принятие во внимание и уважение позиции подавляющего большинства граждан Молдовы, желающих жить в свободной, независимой, суверенной стране, а не в части какой-то другой страны. Это мое послание к тем, кто был на площади.

Как вы восприняли 130 символических деклараций об объединении с Румынией и как, по вашему мнению, можно удовлетворить эту часть населения, имеющую унионистские видения?

Я считаю, что в Республике Молдова унионистское течение имеет несколько источников вдохновения и подпитывания. Один из них представлен искренними чувствами части общества. И они существовали во все времена. В меньшинстве, но они были. И в советский период, и в начале прошлого века, и с тех пор, как Республика Молдова является независимым государством. Не слишком существенная часть, но была. Это часть общества, которая идеологически верит и желает объединения. Мы должны понять их позицию. Существует вторая часть унионистского течения, которая подпитывается очень плохим экономическим и социальным положением в Республике Молдова.

Я твердо убежден в том, что с изменением ситуации в Республике Молдова, и мы надеемся, что оно произойдет вскоре, после выборов (парламентских выборов в ноябре этого года - Прим. ред.), повысится качество жизни, и значительная часть тех, кто хочет объединения в целях решения насущной проблемы и от разочарования в том, что происходит в Республике Молдова, перейдут из списка унионистов в список тех, кто "за" государственность Республики Молдова. Что касается той небольшой части, я уважаю мнение каждого гражданина, но мы не можем обсуждать вопросы, которые относятся к тому, быть или не быть Республике Молдова. Я готов обсудить любую тему, но не государственность Республики Молдова. Здесь я буду очень жестким, последовательным, и таким будет большинство граждан.

Иногда вы говорите и об объявлении этого течения вне закона. Вам не кажется, что это слишком жесткая мера? И что такие заявления, в целом, слишком жестки?

Я продолжаю придерживаться той же позиции. В ряде стран, если не ошибаюсь, и в Румынии, существует несколько законодательных положений об уголовной ответственности для всего, что связано с действиями организаций, которые выступают за ликвидацию государства. Они считаются антигосударственными и антиконституционными. У нас очень четкие правовые нормы Республики Молдова. Я за уголовное преследование действий организаций, а не граждан, которые ведут к ликвидации государственности, которые выступают за объединение с Румынией, Россией или Украиной. Все они, в равной степени, против государства.

Мои коллеги уже подготовили некоторые законопроекты об изменении законодательства, основанные, в том числе, на практике Румынии. В вашем законодательстве это четко указано. Мы должны ввести те же положения. На конституционном уровне у нас существуют те же положения. В Румынской Конституции прямо указано, что организации, выступающие за ликвидацию румынского государства, являются неконституционными. В Конституции Республики Молдова непосредственно указано то же самое. Но у вас то, что написано в Конституции, нашло свое отражение в уголовном праве. У нас, к сожалению, не были сделаны дальнейшие шаги. У нас, в Республике Молдова, будет такой же подход, как и в Румынии.

В Румынии вас считают лидером государства, близким к Москве. В контексте объединения, какова, по вашему, роль Румынии, во всем этом уравнении?

Я до конца не понял роли Румынии. На уровне лидеров государства, официальных лиц, я слышу очень четкое послание об уважении по отношению к государственности Республики Молдова. На уровне политиков, которые часто зарабатывают себе политический капитал на этой теме, я слышал другие заявления. Я настоял и направил письмо г-ну Йоханнису письмо по этому вопросу. Я хочу понять официальную позицию. Хочу знать, если что-то изменилось, потому что за 26 лет независимости Республики Молдова нам говорили об уважении к государственности Республики Молдова. Но то, что произошло 27-го (марта - Прим. ред.) в румынском парламенте, я считаю очень недружественным актом по отношению к Республике Молдова. Нас это, конечно, очень настораживает. И не только меня, а 70-80% граждан Республики Молдова. Мы этого не понимаем.

Большинство граждан Республики Молдова и я лично не являемся прорусскими, или проамериканцами, или проевропейцами. Мы хотим сохранить нашу страну. Когда парламент соседнего государства, которое мы уважаем как дружественное государство, выступает с заявлением об агрессии в отношении государственности Республики Молдова... По другому я не могу его назвать. Когда парламент четко заявляет, что политика государства или этих партий заключается в ликвидации Республики Молдова, как мы должны реагировать? У меня было очень четкое послание для тех, кто находится на правом берегу Прута. Мы не хотим достичь ситуации, когда молдаване будут рассматривать соседнее государство как враждебное государство. Я не хочу этого.

А такое чувство существует?

Предпосылки существуют, и чувство среди большинства населения тоже. На этом этапе еще устойчива позиция, что это не румынское государство, несколько унионистских течений, которые не представляют позицию румынского государства, но после заявления парламента, поверьте, ситуация становится все более серьезной и очень опасной. На прошлой неделе, перед всеми этими событиями, я обратился с официальным посланием к руководству Организации Объединенных Наций, Совету Европы и ОБСЕ. Было направлено официальное письмо, подписанное мною, где выразил свою озабоченность по поводу действий, которые предпринимаются и поддерживаются - и я не написал правительством или кем-то из Румынии - некоторыми политическими партиями, некоторыми политиками с правого берега Прута, которые приведут к дестабилизации ситуации. И это является очень большой проблемой для безопасности не только Республики Молдова, но и региона. Если такие подходы будут продолжены, поверьте, ситуация выйдет из-под контроля.

Можно ли считать некоторые ваши заявления антирумынскими?

Нет. Категорически, нет. Я не был, не являюсь и никогда не буду антирумыном. Категорически, нет. Румыны - наши друзья, наши братья. Но я категорически антиунионист. Мы не можем быть антирумынами, потому что у нас есть разные этапы общей истории. Нравится нам это или нет, были разные этапы. С 1359 по 1812 год Молдова была очень большой страной. После 1812 года, когда во второй половине XIX века была создана Румыния, этот процесс был признан, в том числе Бессарабией, которая была частью Российской империи. Более трагичные, более светлые. Но румыны - наши друзья. Мы не можем быть антирумынами и не хотим этого. Но мы, категорически, антиунионисты, и это подход подавляющего большинства граждан Республики Молдова.

И тот факт, что вы, например, четыре раза ездили в Москву в течение менее чем шести месяцев, подпитывает это восприятие ...

Больше раз (смеется).

Больше раз? Хорошо. Но вы не были в Румынии.

В определенный период, когда я не занимался политикой, я каждый год ездил кататься на лыжах в Румынию. За последние семь или пять лет я первый раз был в Румынии две недели назад, когда я прибыл в аэропорт Бухареста по дороге на Афон. Я открыт для сотрудничества. Я отправил это сообщение и руководству Румынии. Если они считают, по каким-либо своим политическим причинам, что время не настало, это их решение. Мы открыты для диалога.

Люди задаются вопросом, почему у вас больше ожиданий от России, а не от Европейского союза, например. Россия очень слаба экономически. Мы смотрим и на цифры. Молдова больше экспортирует в Европейский союз, чем в Россию.

Здесь мы приступаем к обсуждению другого вопроса, который относится к геополитическим разговорам и позиционированию. К сожалению, в последние по крайней мере два десятилетия молдавское общество было разделено. Одна половина больше хотела быть другом России, а вторая половина хотела быть ближе к Европейскому союзу, часть из них стремились к сближению с Румынией. Это было постоянно. Специфика Республики Молдова заключается в том, что она долгое время была частью Российской империи, а затем и Советского Союза. Специфика Республики Молдова состоит в том, что треть населения, по крайней мере, из тех трех миллионов, которые официально находятся в Республике Молдова, треть - около миллиона - русскоязычные. Не русские! Русскоязычные. Чтобы понять, что происходит в Республике Молдова, вам необходимо знать эти элементы.

С кем нам иметь более хорошие или более плохие отношения? Моя позиция следующая. Республика Молдова может выжить как государство, только если она не станет частью одного блока против другого. Мы можем выжить как государство, когда общество разделено на две части, имея хорошие отношения с Европейским союзом, который, действительно, вкладывают много средств в Республику Молдова, также как и Румыния, и мы должны продолжать это сотрудничество, эти программы. Но, в то же время, нам нужно, нам суждено иметь хорошие, стратегические отношения с Российской Федерацией. Рынок сбыта... Я очень хорошо знаю, что мы экспортируем в ЕС и что в Россию. В объеме экспорта в Европейский союз минимум около одной трети - это три экспорта, так называемое производство в режиме "lohn". Мы импортируем оттуда первичное сырье, здесь добавленная стоимость очень мала, а затем мы экспортируем обратно. Многие такие производители из Румынии мигрировали к нам после того, как рабочая сила стала дороже. Нам не нужно выбирать между теми или другими. Такой подход очень ошибочен, и мы потеряем нашу страну.

В начале вашего мандата публично обсуждались два жеста. Снятие флага ЕС со здания Администрации Президента и изменение государственного языка на сайте на "молдавский". Могут ли эти жесты интерпретироваться в том ключе, о котором вы говорили ранее?

Нет. Президент Республики Молдова, по крайней мере, он, но было бы хорошо, чтобы все граждане, соблюдали Конституцию, в которой это очень ясно. Государственным языком Республики Молдова является молдавский. Так написано в Конституции. Я считаю, что мы в Республике Молдова говорим на молдавском языке. Поэтому логично, чтобы глава государства, являющийся гарантом Конституции, соблюдал ее. Вторая часть вопроса о флаге. Мне очень понравилась позиция Европейского союза, который заявил, что, если на прокуратуре Кишинева установлен флаг ЕС, а в глазах граждан прокуратура остается одним из самых коррумпированных государственных инструментов, это дискредитирует европейские ценности.

Почему некоторые думают, что если они прицепили флаг ЕС себе на грудь или на суд Кишинева, то он стал европейским как подход, как функциональность? Мы не являемся членами ЕС. Если мы придерживаться того же подхода, мы являемся членами СНГ, других международных организаций. Ставим ли мы повсюду флаг СНГ? Флаг ЕС является ценностью государств-членов, которая ошибочно эксплуатируется во внутриполитических интересах политическим классом Кишинева. Я считаю, что ЕС должен проявлять интерес к запрету использования этого символа вне ЕС, за исключением офисов дипломатов и т. д. Это дискредитирует образ ЕС в Молдове. Посмотрите, что произошло за последние девять лет в Молдове. Когда мы ушли из управления страной, коммунистическое правительство, я был министром экономики, поддержка европейской интеграции в Молдове составляла 70%. Теперь это 35-40%. Она сократилась в два раза пока в правительстве были проевропейские партии. Тогда зачем использовать этот символ в политических целях? Это мой подход.

Недавно правительство приняло решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с ЕС в деле об отравлении гражданина России в Великобритании. Как вы классифицируете это решение?

Несколько часов назад, мне дали заявление министра иностранных дел Румынии. Который, с извинениями, говорит: мы сделали это в знак солидарности, мы приняли решение в отношении одного российского дипломата, но мы хотим дружить с Россией. Я понимаю Румынию. Член ЕС, НАТО, вероятно, должен быть солидарен с некоторыми процессами в ЕС и НАТО. Но какое дело Республике Молдова до этого? Румыния, которая имеет население в 20 с лишним миллионов, в шесть раз больше, чем Республика Молдова, член НАТО, принимает решение о высылке дипломата. Молдова, нейтральная страна, где общество разделено 50/50, в условиях нерешенной приднестровской проблемы, не являясь членом НАТО, не являясь членом ЕС, принимает решение о трех дипломатах. Что хотели показать те из Кишинева? Что они больше католики, чем Папа Римский? Что они более послушные, чем другие? Определенно, это неправильный подход, который не приведет к достижению стабильности в молдавском обществе. Он не будет оценен, кроме как послом США, который сделал несколько заявлений, даже американцами, и, безусловно, будет негативно квалифицирован другой стороной. Я считаю, что это большая ошибка со стороны правительства.