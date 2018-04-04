Выборы мэра столицы: Андрея Нэстасе поддерживает Майя Санду, которую поддерживают ДПМ и Плахотнюк

4 апреля началась регистрация желающих принять участие в выборах столичного мэра. Первым, кто подал документы ранним утром в Кишиневский окружной избирательный совет, был кандидат от ЛП Валерий Мунтяну. Он пришел с группой поддержки и сходу заявил: "Жители заслуживают европейскую столицу. Мы будем строить город, а не разрушать его, будем напрямую общаться с гражданами".

Затем документы подал председатель партии "Демократия дома” Василий Костюк, который считает, что у горадминистрации должна быть воля. В течении семи дней члены совета примут решение о регистрации или обосновать отказ в ней.

Отметим, что до этого о своих намерениях занять кресло градоначальника заявили еще четыре претендента. Это социалист Ион Чебан. Партия Шора объявила, что выдвигает Регину Апостолову. Платформа "DA" и Партия "Действие и солидарность” выдвинули Андрея Нэстасе. А 3 апреля о своем выдвижении заявил 34-летний экономический эксперт Сергей Тофилат. Известно, что он симпатизирует лидеру партии "Действие и солидарность” Майе Санду. К слову сказать, его намерение вызвало недовольствие в рядам Платформы "DA”. Александр Слусарь, вице-президент этого политформирования, заявил в СМИ, что не понимает его намерений. Видимо, усмотрел в этом скрытый смысл…

Партия коммунистов заявила, что не будет выдвигать кандидатов на местных выборах 20 мая в Кишиневе и в Бельцах. Это решение они приняли с учетом того, что срок работы избранных примаров будет ограничен несколькими месяцами, "а правящий мафиозно-олигархический режим явно намерен использовать эти выборы в целях мобилизации административного ресурса, отработки новых схем фальсификации и дальнейшего раскола общества перед парламентскими выборами”.

Несмотря на то, что социалисты на выборы идут, с коммунистами они сошлись во мнении по некоторым позициям - насчет админресурса. В частности, Ион Чебан заявил в ходе передачи на одном из телеканалов, что рано или поздно в кампанию вступит врио столичного примара Сильвия Раду: «Я могу вам сказать, когда она вступит в предвыборную кампанию. Сначала она по полной использует административный ресурс, потому что впервые за многие годы бюджет муниципия был принят в срок. Ежедневно г-жа Раду, находясь незаконно на этом посту, будет появляться в топе новостей с перерезаниями ленточек и прочими вещами, на фоне принятого бюджета. И для того, чтобы избежать дебатов с другими кандидатами на пост генпримара, она вступит в предвыборную кампанию на последних ста метрах. По моим подсчетам и по подсчетам юристов, это 17-19 апреля».

Пока Сильвия Раду ничего не говорит о своем выдвижении. Демпартия, с помощью которой она оказалась в этом кресле, про ее кандидатуру тоже помалкивает. Во вторник в ходе еженедельного брифинга в ДПМ пресс-секретарь политформирования Виталий Гамурарь заявил, что демократы все еще настаивают на едином кандидате от проевропейских партий, который спасет Кишинев от лап социалистов. А потом и вовсе неожиданно сказал, что они сожалеют о том, что Санду и Нэстасе не смогли прийти к правильному решению. По их мнению, этим самым единым могла стать Майя Санду, у которой были бы шансы победить и "противостоять представителю социалистов".

В Демпартии было сказано, что, приняв решение поддержать Нэстасе, ПДС повторяет ошибку Платформы "DA" на президентских выборах, из-за чего власть в стране прибрал к рукам социалист Игорь Додон. А либерал-демократы заявили, что не будут выдвигать собственного кандидата и поддержат единого.

Свою точку зрения в отношении единого кандидата высказал в соцсети депутат ПСРМ Богдан Цырдя. По его словам, несмотря на заявление Санду о борьбе с демократами, те неожиданно расстроились из-за ее решения: "ДПМ голосовала за Санду на должность министра образования? Да! Поддержала Санду на президентских выборах, сняв Мариана Лупу с гонки? Тоже да! Так в чем проблема, если демократы соизволят поддержать ее и на должность мэра? Она же поддержала бойкот референдума объявленный Плахотнюком. Однако здесь есть неувязочка. Санду уже поддержала другого, столь же «антиолигархического», кандидата – Нэстасе. Получается, что Андрея Нэстасе поддерживает Санду, которую поддерживают ДПМ и Плахотнюк. Сам Нэстасе дурачит народ заявляя, что он борется с Демпартией и с Плахотнюком. При этом и Санду, и Нэстасе, и Плахотнюк, и Мунтяну хором убеждают граждан о недопустимости победы Иона Чебана. Ведь тогда победа достанется Путину, который хочет воплотить древнюю мечту всех русских царей завоевать Константинополь и взять Кишинев. Разводку поняли?".

Между тем, опрос общественного мнения, который провела ассоциация социологов и демографов Молдовы и представила на днях, показывает, что в борьбе за пост мэра Кишинева два фаворита: Ион Чебан и Сильвия Раду. Специалисты опросили 671 человека в период 15-28 марта, до того момента, когда Майя Санду объявила о намерении поддержать Андрея Нэстасе на выборах.

Согласно данным опроса, за Чебана готовы проголосовать 20,5 процента респондентов, в то время как за Раду - 18,4. Санду поддерживают 0,2 процента, Нэстасе - 6,9, Киртоакэ - 3,2, Мунтяну - всего 2,5 процента.

Регистрация кандидатов для участия в выборах мэра муниципия Бельцы пройдет с пятого по 19 апреля. Местные выборы в северной столице состоятся также как и в Кишиневе - 20 мая. Пока ни одна из партий не назвала официально своего кандидата на этот пост.