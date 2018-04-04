Кирилла Лучинского приговорили к 5,5 годам тюрьмы полузакрытого типа

Суд Буюкан приговорил экс-депутата парламента от ЛДПМ Кирилла Лучинского к пяти с половиной годам тюрьмы полузакрытого типа и штрафу в 27,5 тыс. леев.

Также у Лучинского конфискуют имущество. До вступления приговора Лучинский будет находиться под судебным контролем. Ему запрещено покидать страну. Экс-депутата освободили из зала суда, пишет newsmaker.md.

Суд Буюкан 4 апреля вынес приговор экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому, которого антикоррупционная прокуратура обвиняла в отмывании денег и даче ложных деклараций о доходах. Судья Елена Кожокарь приговорила Лучинского к 5,5 годам тюрьмы полузакрытого типа, штрафу в 27,5 тыс. леев и конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности на срок до 4 лет. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате.

Прокурор Еуджен Рурак сказал, что примет решение о том, опротестовывать ли приговор после того, как ознакомится с ним.

Он, напомним, просил приговорить Лучинского к 6,5 годам тюрьмы. По версии прокуроров, Лучинский получил от Илана Шора $440 тыс. на компанию IPA International на основании фиктивных контрактов. Деньги, считают в прокуратуре, были выведены из Banca de Econоmii, а Лучинский должен был знать об их незаконном происхождении.

Экс-депутат неоднократно заявлял о своей невиновности. В суде он рассказал, что Шор переводил деньги на его компании, выплачивая долг, который возник после того, как Лучинский инвестировал в бизнес Шора.