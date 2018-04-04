Раду о заявлениях Мунтяну: Он остается самым большим лжецом Кишинева

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду жестко отреагировала на заявление либерала Валериу Мунтяну, который обвинил её в том, что она наняла консультантом бывшего советника Траяна Бэсеску.

«Мунтяну остается самым большим лжецом Кишинева. Мэрия не платит ни одного лея за консультантов по коммуникации», — заявила Deschide.MD врио мэра Сильвия Раду, пишет deschide.md.

«Нам и неоткуда платить. Либералы Мунтяну украли все, что можно, а сейчас мы ищем деньги, чтобы отремонтировать дороги, над которыми поиздевались этот персонаж со своей либеральной шайкой», — сказала и.о. мэра.

Сильвия Раду также признала, что в работе ей помогают многие люди, однако никому из них не платят из муниципального бюджета.

«В работе мне помогают много людей: друзья, волонтеры, люди, которым я помогла в прошлом. Никому из них не платят из публичных средств, как лжет Мунтяну. Его заявления говорят о зависти, нервозности и фрустрации. Если он хочет сделать что-то хорошее для Кишинева, то пусть вернет мэрии деньги, которые воровались через коррупцию, пока шайка ЛП руководила мэрией. Эти деньги помогли бы нам быстрее залатать огромные ямы, появившиеся на дорогах», — сказала она.

Напомним, кандидат в мэры Кишинева Валериу Мунтяну обвинил и.о. главы столицы Сильвию Раду в том, что она наняла советника, консультировавшего президента Румынии Траяна Бэсеску. В сообщении говорится, что Сильвия Раду — человек Плахотнюка и проводит кампанию на деньги горожан, используя административный ресурс.