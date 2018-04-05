Первые кандидаты на должность генпримара Кишинева узнали свои места в избирательном бюллетене

Первые пять кандидатов на пост генерального примара муниципия Кишинев, которые подали сегодня, 4 апреля, документы для регистрации в избирательной гонке, узнали места в бюллетене для голосования, установленные предварительно в результате жеребьевки, передает IPN.

На первом месте определился председатель Партии „Демократия-Дома” Василе Костюк, затем следует единый кандидат ППДП-ПДС Андрей Нэстасе. Третье место в избирательном бюллетене досталось кандидату от Политической партии „Наш дом-Молдова” Александр Рошко, а кандидат Партии „Шор” Регина Апостолова на четвёртом месте. Кандидат от Либеральной партии Валериу Мунтяну, который первым подал сегодня документы в Избирательный совет Избирательного округа Кишинева, в результате жеребьевки занял пятое место в избирательном бюллетене.

Независимые кандидаты Серджиу Тофилат и Майя Лагута пришли сегодня в совет, чтобы получить подписные листы. Они должны собрать не менее 10 тыс. подписей в свою поддержку.

Кишиневский окружной избирательный совет имеет в своем распоряжении семь дней с момента подачи документов, необходимых для принятия решения о регистрации каждого кандидата. Совет будет принимать документы кандидатов в примары до 19 апреля текущего года.

Выборы состоятся 20 мая.