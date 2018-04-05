5 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Первые кандидаты на должность генпримара Кишинева узнали свои места в избирательном бюллетене
05.04.2018

Первые пять кандидатов на пост генерального примара муниципия Кишинев, которые подали сегодня, 4 апреля, документы для регистрации в избирательной гонке, узнали места в бюллетене для голосования, установленные предварительно в результате жеребьевки, передает IPN.

На первом месте определился председатель Партии „Демократия-Дома” Василе Костюк, затем следует единый кандидат ППДП-ПДС Андрей Нэстасе. Третье место в избирательном бюллетене досталось кандидату от Политической партии „Наш дом-Молдова” Александр Рошко, а кандидат Партии „Шор” Регина Апостолова на четвёртом месте. Кандидат от Либеральной партии Валериу Мунтяну, который первым подал сегодня документы в Избирательный совет Избирательного округа Кишинева, в результате жеребьевки занял пятое место в избирательном бюллетене.

Независимые кандидаты Серджиу Тофилат и Майя Лагута пришли сегодня в совет, чтобы получить подписные листы. Они должны собрать не менее 10 тыс. подписей в свою поддержку.

Кишиневский окружной избирательный совет имеет в своем распоряжении семь дней с момента подачи документов, необходимых для принятия решения о регистрации каждого кандидата. Совет будет принимать документы кандидатов в примары до 19 апреля текущего года.

Выборы состоятся 20 мая.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.