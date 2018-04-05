Молдаван из диаспоры в Кишинёвском аэропорту ждали сюрпризы

Молдавских граждан из диаспоры, прилетевших домой в связи с пасхальными праздниками, в Кишинёвском международном аэропорту встретили сюрпризы. В среду, 4 апреля, они получили рекламные брошюры и скидочные купоны на приобретение продукции национальных брендов „Din inimă” (От всего сердца) и „Vinul Moldovei” (Вино Молдовы), а также на посещение ряда винодельческих предприятий страны, передаёт IPN.

„Мы думаем о тех тысячах граждан, находящихся за пределами страны, которым нечасто удаётся посещать Молдову. Сегодняшнюю кампанию мы задумали для всех уехавших. Вы – те, кто испытывает тоску по стране, вы вносите наибольший вклад в продвижение молдавской продукции вдали от границ нашей страны”, - отметила глава Бюро по связям с диаспорой (БСД) Ольга Копту.

Рекламные брошюры и скидочные купоны были розданы молдавским гражданам, прилетевшим из Москвы, Венеции и Франкфурта. Розданные листовки являются частью общенациональной кампании „Fii oaspetele nostru” (Будь нашим гостем), целью которой является продвижение Республики Молдова в качестве туристического направления.

Мероприятие было организовано БСД при поддержке Проекта конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции, в партнёрстве с Национальным офисом виноделия и вина, Ассоциацией работодателей лёгкой промышленности и компанией „Avia Invest”.