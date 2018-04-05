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Экономика
Молдова вводит стандарты ЕС в сфере контроля качества свежих фруктов и овощей
05.04.2018

Республика Молдова вводит у себя стандарты Европейского союза в области контроля качества свежих фруктов и овощей. Национальные нормы приводятся в соответствие с европейскими с помощью утверждённого правительством законопроекта. Для продуктов, отвечающих требованиям к качеству, по запросу экономического агента, будет выдаваться сертификат соответствия качества, передаёт IPN.

Перед поступлением в продажу ввезённые в страну партии продукции будут проходить обязательную проверку (в случае отсутствия у них эквивалентного сертификата), а перед тем, как предназначенная для экспорта продукция будет покидать территорию страны, по запросу экономического оператора, контролирующий орган проверит, соответствует ли она требованиям к качеству, предъявляемым страной- импортёром.

По мнению Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в случае его принятия, этот документ поможет повысить конкурентоспособность продукции и увеличить экспортные квоты на рынке Европейского союза, а также улучшить имидж отечественных производителей за рубежом.

Соблюдение стандартов качества европейского сообщества позволит обратиться к Комиссии ЕС с просьбой включить Молдову в Список третьих стран, чьи проверки соответствия признаны эквивалентными требованиям Евросоюза.


 
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