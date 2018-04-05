Кишинев может стать румынским городом: Кодряну выдвинулся в генпримары

Румынский депутат Константин Кодряну выдвинулся в кандидаты на пост генпримара молдавской столицы.

Кодряну будет баллотироваться на должность генпримара Кишинева от "Партии национального единства" (PUN). Своего протеже представил бывший президент Румынии. Траян Бэсеску активно лоббирует идею уничтожение Молдовы как независимого государства путем ее присоединения к Румынии. Именно поэтому свой человек на посту градоначальника столицы - это мечта, которую он лелеет.

- Я хочу, чтобы весь Кишинев пошел со мной. Муниципалитет Кишинэу может быть европейским городом, румынским городом, которым можно гордиться, - заявил Константин Кодряну во время пресс-конференции.

Это уже не первая попытка румынского депутата вмешаться в дела Молдовы. Ранее он потребовал от молдавских властей срочно найти деньги и отремонтировать символ унионизма в Кишиневе - здание Сфатул Церий на улице Алексей Матеевич.

Первые четыре претендента на пост градоначальника Кишинева уже подали сегодня документы для регистрации в избирательную комиссию. Это представитель Либеральной партии Валериу Мунтяну, лидер "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк, а также самовыдвиженец Виорел Штирбу.

Демократическая партия заявила, что не будет выдвигать своего кандидата. Однако ее игра направлена на поддержку Сильвии Раду, которая пытается дистанцироваться от ДПМ, чтобы не потерять рейтинг. Партия "Действие и солидарность" Майи Санду будет поддерживать единого кандидата Нэстасе. Партия Илана Шора выдвинула оргеевскую чиновницу Регину Апостолову.

Самые большие шансы и поддержку населения, по мнению политологов, имеет кандидат от ПСРМ Ион Чебан. Опрос Ассоциации социологов и демографов показал, что Иона Чебана видят генеральным примаром столицы 20,5% от числа опрошенных, неопределившихся с выбором, или 30% из тех, кто уже определился. На втором месте с ощутимым отставанием расположилась Сильвия Раду, которая уже несколько месяцев использует административный ресурс для пиара.

Выборы столичного градоначальница состоятся 20 мая.