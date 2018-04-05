От Снегура до Тимофти: При каких президентах гражданам жилось лучше в независимой Молдове

В прошлом году доктор экономики Вячеслав Ионицэ рассчитал среднюю зарплату в МССР и независимой Молдове в леях, учитывая курс инфляции и дефицит товаров. Согласно его расчетам, в 1990 году зарплата составляла 5872 лея, в 1993-м – 1215 леев, в 2000-м – 1431 лей, а в 2017-м мы наконец вернулись к уровню зарплаты 1990-го года - 5800 леям.

При этом, если в 1990 году мы платили в среднем 1% своего семейного бюджета за «коммуналку», то се,йчас это 50% средней зарплаты по экономике. Мы «добились» полуплатного образования, платной медицины, платных клубов и кружков. Мы потеряли крупные стратегические промышленные объекты, целый ряд отраслей сельского хозяйства.

Если говорить о том, как все эти годы независимости жилось людям, то у каждого человека свои ощущения и измерения. Но есть общие показатели, по которым мы попытаемся определить, как нам жилось при наших бывших президентах.

Мирча Снегур /Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Эмиграция началась при Мирче Снегуре

Мирча Снегур 8 декабря 1991 года он был избран президентом Молдовы. Он запомнился, в первую очередь, военным конфликтом на левом берегу Днестра в 1992 году. За время его правления независимость Молдовы признали более 130 стран. Молдова стала членом ООН и более 40 других организаций.

Однако, в том числе и из-за военного конфликта, экономике страны был нанесен огромный ущерб. Именно при Мирче Снегуре началась эмиграция из страны, было закрыто множество научных учреждений, 28% всех детских садов. Резко упал ВВП, разрушилось промышленное производство, а рост цен составил 1200% в месяц!

В начале 90-х граждане Молдовы стали «счастливыми» обладателями «бонов народного достояния». Благодаря им они должны были стать владельцами предприятий — так им обещали власти. Они стали вкладывать свои «боны» в инвестиционные фонды, рассчитывая получать дивиденды. Но не случилось... Государственные фабрики и заводы и прочее имущество ушли за бесценок в другие руки. С тех пор Молдова может похвастать миллионерами и даже миллиардерами!

Свидетельства очевидца: «Я жила одним днем»

Это было самое страшное время. Я только закончила вуз. Меня сразу взяли в одну из самых популярных газет в республике, что удалось еще только одной нашей выпускнице. Я получала 350 рублей в месяц, чуть меньше, чем местные шахтеры, а они всегда считались «богачами».

Пару месяцев – «не знаю, куда девать деньги», пару месяцев работы в радость. А потом – газету разгромили, нас, в том числе и меня, взяли в заложники, и тогда я впервые подумала, что это конец... жизни, естественно.

Да, молодость редко бывает несчастливой. Но я засыпала каждый день, с ужасом думая, а вдруг... Чем я буду кормить ребенка? Как выжить? Эти отключения газа и света одновременно, когда я мечтала о печке на дровах. Даже командировки на войну, когда свистели пули (мне объяснили, что значит, не «твоя»), были не так ужасны, как жизнь здесь, в Кишиневе.

Жили мы, в общем-то, неплохо. Всегда была работа, всегда была зарплата. И давали ее деньгами, а не так, как некоторым, тазиками, вином или утюгами. Но этот страх, - он просто подавлял меня! Я не рискнула больше рожать, я жила одним днем. Собственно, выживала.

Петр Лучинский /Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

В Европу нас потащил Петр Лучинский

В 1997 году к власти пришел Петр Лучинский. И хотя приватизация началась при Снегуре, навсегда в памяти граждан останется именно Лучинский.

Вообще-то он начинал свою работу на главном посту в государстве с очень больших надежд населения. Однако завышенные ожидания не оправдались. В принципе, и не завышенные – тоже. За четыре года уровень жизни населения при нем сильно снизился. Если в 1997 году ВВП на душу населения составлял 528,18 доллара, то уже в в 2001 году он опустился до 407,73 доллара. В 2008 году — дефолт. Зарплата калошами, веерные отключения электроэнергии, программа «Пэмынт», о которой молдавские крестьяне до сих пор вспоминают с содроганием – вот основные вехи правления второго президента.

Кроме того, страна резко поменяла курс, отдалившись от СНГ и устремившись в Европу. При Лучинском Молдова стала парламентской республикой.

Свидетельства очевидца: «Я не платила взятки, и потому смотрелась белой вороной»

Наверное, я начала привыкать. Уже не было того страха. Произошла перестройка сознания. Но было трудно. Даже затеяла свой бизнес. Но в 1998 году все в одночасье снес дефолт. Многие закрылись. И я в том числе. К счастью, я никому ничего не была должна. А так как было, что продать, - еще и заработала. Но даже пару лет бизнеса – еще один страх. Принятие решений, выслушивания угроз... Было безумно сложно. Я не платила взятки, а потому смотрелась белой вороной. Когда произошел дефолт, я с облегчением вздохнула. Нет бизнеса – нет проблем. Зарплата была, в общем-то неплохой.

Жить стало немного легче. Но все равно это было выживание.

Владимир Воронин /Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Воронин экономику поднял, но обещания не выполнил

Владимир Воронин победил выборы в 2001 году и пришел к власти на 8 лет. Экономику лидеру-коммунисту поднять удалось. Получив страну в ужасном состоянии, имея долги по кредитам перед Западом (85% от ВВП), ему удалось поднять зарплаты и пенсии. ВВП увеличилось на 56%, ВВП на душу населения в 2003 году составляло 548,29 доллара, а к 2009 году - 1525,53 доллара.

Однако Воронин не выполнил многого из того, что обещал, когда избирался. Русский язык так и не стал государственным. Кроме того, из-за того, что в последний момент он отказался подписывать «план Козака» Приднестровский вопрос так и не был решен.

Свидетельства очевидца: «Люди стали больше себе позволять»

Пожалуй, это было время надежды и стабильности. Уже не отключали газ. Уже не задерживали зарплаты. Где-то что-то ремонтировалось. Ребенок рос здоровым и красивым. Я часто ездила по делам за границу. Появились фестивали и праздники. Я начала активно путешествовать по Молдове и изучать достопримечательности. Я могла покупать себе красивые вещи и не бояться завтрашнего дня. Гастарбайтеры высылали домой много денег, и люди уже могли позволить себе сделать ремонт, что-то купить, куда-то поехать. Все было очень хорошо, пока не наступил 2009 – год кризиса.

Свидетельства очевидца 2009-2012 годов — страна без президента: «Вернулся страх и желание свалить»

Опять вернулся страх и желание куда-то свалить. Детей бросили на погромы. Закрывался бизнес моих знакомых. Люди не покупали ничего больше, не ремонтировали. Закрылся журнал, который я выпускала о туризме в Молдове. Дочь, не выдержав поборов в Педагогическом университете, уехала в США. Навсегда, как оказалось позже. Мои знакомые семьями уезжали на Запад. И самое страшное, что на родину никто из них не возвращался. Политические баталии просто достали. Коррупция уже стала неотъемлемой национальной чертой, вылившейся в девиз «в Молдове ничего нельзя сделать, надо валить!», возникли какие-то бабы и мужики базарного вида, которые говорили, что они румыны и хотят, чтобы мы стали такими же. Я отдавала какие-то долги. И уже не верила в светлое будущее Молдовы.

Николай Тимофти /Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

«Немая утка» повысила зарплаты только судьям

Николай Тимофти — президент особенный. Во всех смыслах. Рулить страной он начал в марте 2012 года. Запомнился он тем, что... всегда молчал. При этом, «меньше разговоров, больше дела» - не про него. Из заслуг можно вспомнить только повышение зарплат судьям. Остальное – это объявление траура по румынским монархам, присвоение гражданства нашей страны экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску, указ о Дне памяти жертв сталинизма. Еще Тимофти потратил госбюджет на выплаты государственных пособий за особые заслуги перед государством. За четыре года Тимофти вручил 1600 государственных наград.

При Тимофти граждане стали массово уезжать из страны. Процесс стал почти неконтролируемым и продолжается до сих пор.

Свидетельства очевидца: «Любимая страна исчезала на глазах»

О том, «при каком президенте мы живем», многие мои знакомые просто не знали. Да и был ли он, этот президент. Было беспросветно. Цены росли быстрее пенсий и зарплат, тротуары в городе разрушались быстрее, чем ремонтировали хотя бы одну улицу, сносили архитектурные памятники, а в парках строили жилые дома. И это было ужасно. Любимый город исчезал на глазах. Впрочем, это происходит и сегодня.

Не все уехали, но многие были «на чемоданах». Молодежь, через одного, хотела за рубеж, - родную страну любить не научили. Я зимую в теплой стране, и мне хорошо. Правда, когда возвращаюсь в Молдову, разница все более бросается в глаза. И по сравнению с тем, где была. И по сравнению с тем временем, когда уехала из Молдовы. Казалось, что меня обсчитали в магазине, а это просто незаметно выросли цены.

И вот еще, почему было грустно возвращаться: мы отстали навсегда в плане закона. Там можно добиться справедливости. Здесь – никогда. Сбил человека, заплатил деньги, и гуляй. Отбирают квартиру – сиди, не рыпайся, все равно останешься без жилья. И это было опять похоже на выживание, только уже в моральном, не в материальном плане.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ / НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ