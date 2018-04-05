Расходы превысили доходы! Вот каковы успехи партии Майи Санду в финансовых вопросах!

Расходы партии «Действие и Солидарность» (ПДС) в 2017 году превысили ее доходы. Таковы данные финансового отчета, представленного партией в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает ТРИБУНА, остаток денежных средств на начало отчетного периода составлял 156 384 леев.

Доходы партии в 2017 году составили 551 060 леев. Это были пожертвования от членов партии и других лиц – 384 044 леев, пожертвования в виде имущества – 6 976 леев, доходы в виде услуг, предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая (рыночная) стоимость условиях – 31 755 леев, членские взносы — 79 440 леев, доходы, полученные в результате экономической деятельности — 48 844 леев, а также доходы от другой экономической деятельности, которая прямо вытекает из цели, предусмотренной в уставе – 48 844 леев.

В свою очередь, расходы политформирования составили 686 036 леев. Это были расходы на содержание зданий — 170 031 леев, расходы на персонал – 108 917 леев, расходы на прессу и рекламные материалы – 224 871 леев, расходы на командировки по стране и за рубеж – 13 320 леев, расходы на связь – 521 леев, инвестиции в движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности партии – 3 250 леев, расходы на оргтехнику и оплату банковской комиссии – 8 264 леев, расходы на организацию встреч, публичных мероприятий, семинаров, курсов обучения для членов партии, проводимых на территории страны – 62 034 леев, а также прочие расходы – 91 265 леев.

Также ПДС указывает расходы на избирательную кампанию — 3 561 леев.

Следует отметить, что остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 21 408 леев.

Андриана Кептине