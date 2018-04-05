Игорь Додон: Усиление унионистского движения представляет угрозу для безопасности Молдовы

Если ситуация, связанная с унионистским движением будет развиваться и в дальнейшем, это станет угрозой не только для безопасности Республики Молдова, но и всего региона и европейского континента в целом. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Президент утверждает, что передал сигналы в связи с этим в ООН, Европейскую комиссию и ОБСЕ. „Мы очень обеспокоены тем, что международное сообщество не реагирует никоим образом на это. Я думаю, что было бы правильно реагировать, потому что имеет место прямая агрессия в отношении соседнего государства”, - сказал Игорь Додон.

Президент расценивает заявление торжественного празднования объединения, принятое Парламентом Румынии, в качестве прямой агрессии против государственности Республики Молдова. „Когда это делает неправительственная организация или политическая партия Румынии, которая делает заявления об объединении в предвыборных интересах-это одно, но когда это делает государственный орган – парламент – это совсем другое. Давайте называть вещи своими именами – Парламент Румынии открыто заявил о том, что выступает за ликвидацию Республики Молдова”, - сказал президент. Глава государства отметил, что не вписывается ни в какие рамки то, что в этом мероприятии участвовало руководство молдавского парламента.

В то же время, президент отметил, что за последний год отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией значительно накалились. Напряженность в отношениях между Западом и Россией вступили в острую фазу в последние месяцы, и это очень опасно. „Я думаю, что это очевидно, что есть интерес, чтобы здесь была еще одна горячая точка. Нам, молдаванам, категорически это не нужно”, - сказал Игорь Додон. Глава государства считает, что даже самая маленькая дестабилизация ситуации в Молдове, связанная с унионистами или приднестровским регионом, может привести к войне.

Ссылаясь на новые местные выборы в Кишиневе, президент отметил, что поддержит кандидата социалистов Иона Чебана в ходе избирательной кампании. По его словам, впервые есть шанс, чтобы кишиневцы выбрали человека, который не заботится о геополитике в Кишиневе. Глава государства считает, что социалисты имеют шанс выиграть примэрию даже в первом туре.