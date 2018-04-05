Патрульные инспекторы лишаются полномочий

Виктор Суружиу

В минувший четверг, 29 марта, парламент урезал полномочия патрульных инспекторов, запретив им снимать номера с автомобилей за неправильную парковку.

По мнению депутатов, практика изъятия регистрационных знаков неэффективна и не способствует решению проблемы, а, напротив, создает трудности для водителей и полицейских. Наказывать недисциплинированных автовладельцев продолжат традиционным способом – привлечением к административной ответственности. На подходе – другие нововведения, касающиеся как нарушителей правил дорожного движения, так и блюстителей законности.

Эвакуаторщики останутся без работы

С инициативой об изменении практики снятия номерных знаков с автомобилей выступил в ноябре прошлого года лидер Демпартии Влад Плахотнюк. Он потребовал от правительства изменить законодательство и найти альтернативное решение для наказания водителей, которые паркуют свои автомобили с нарушениями. По словам Плахотнюка, автовладельцы вынуждены терять по несколько часов для того, чтобы получить протокол о нарушении.

«Те, кто нарушил правила, должны платить штраф. Все должно происходить как в европейских странах – применяются санкции, а не снимаются номера. Кроме того, необходимо минимизировать контакты между гражданами и полицейскими в подобных ситуациях, чтобы предотвратить возможные акты коррупционного характера»,- уточняет пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь.

В результате на свет появился законопроект, предусматривающий упразднение п.7 статьи 439 Кодекса о правонарушениях РМ, на основании которого патрульные инспектора имеют право снимать номерной знак с автомобиля, припаркованного в неположенных местах, и возвращать его лишь после составления протокола о правонарушении. В связи с этим автовладельцы вынуждены прибегать к услугам эвакуаторов и искать инспектора, снявшего регистрационный знак.

В феврале законодательная инициатива получила положительное заключение кабмина и спустя месяц была одобрена парламентом в окончательном чтении голосами 57 депутатов. За остановку, стоянку или парковку в неположенных местах по-прежнему предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 условных единиц (250 – 500 леев) с начислением 2 штрафных пунктов. Депутаты уверены, что административной ответственности за парковку в неположенном месте будет вполне достаточно.

В то же время Национальный инспекторат патрулирования располагает необходимым оборудованием для привлечения к ответственности водителей. «Соответствующее решение благоприятно повлияет на дисциплину сотрудников полиции, у которых при себе есть видеокамеры и фотоаппаратура для того, чтобы зафиксировать правонарушение. Кроме этого, автомобилисты будут лишены волокиты, связанной с поисками изъятых номерных знаков и их последующим переоформлением»,- подчеркивают в пресс-службе Национального инспектората патрулирования.

Патрульные готовятся к испытаниям

Патрульных инспекторов, работа которых в последнее время вызывала множество нареканий, ждут и другие нововведения. Только в 2017 г. Национальный инспекторат патрулирования зарегистрировал более 120 жалоб от граждан, поток которых усилился в последние месяцы. Их возмущение вызвал рост случаев, когда полиция безосновательно останавливает ничего не нарушивших водителей. В результате десятки патрульных инспекторов, которые тормозили водителей, не имея на то оснований, были наказаны.

«Нужно признать, что некоторые патрульные незаконно останавливают машины. Граждане жалуются, что их часто останавливают полицейские, не объясняя, что именно они нарушили. Мы принимаем меры для прекращения злоупотреблений со стороны патрульных инспекторов», - заявил в этой связи глава МВД Александр Жиздан. По словам министра, отныне патрульные экипажи будут находиться только на участках дорог с высоким риском ДТП и на перекрестках, где часто создаются пробки. Деятельность инспекторов сосредоточится на тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Кроме того, в МВД намерены всерьез заняться улучшением имиджа этого подразделения. Стражей дорожного порядка все чаще можно увидеть на улицах города в не совсем привычном амплуа. Так, в Интернете набирают популярность ролики, где патрульные полицейские в центре Кишинева останавливают автомобили перед пешеходным переходом и помогают пожилым людям или людям с особыми потребностями перейти дорогу.

Все сотрудники этого подразделения регулярно будут проходить аттестацию и проверку на профпригодность. Им предстоит не только сдача экзаменов по теории, но и прохождение комплексных психологических тестов. В качестве критериев оценки учитывается профессиональная подготовка, объем знаний, подход в исполнении должностных полномочий и другие обстоятельства.

В МВД не исключают очередного витка чистки кадров, в результате которого в штатном расписании появятся новые вакантные места. В первую очередь речь идет о тех, кто не только по своей профессиональной подготовке, но и по физическим параметрам и возможностям не соответствует образу патрульного полицейского.

Александр Жиздан объявил о предстоящих масштабных проверках физической подготовки сотрудников полиции. Тот, кто не сможет сбросить лишний вес или не сдаст спортивные нормативы, будет уволен. По крайней мере, министр заявил о намерении поставить вопрос о дальнейшем пребывании в должности таких полицейских. Первые испытания для руководящих сотрудников пройдут в мае на стадионе «Динамо».

Несмотря на вероятные сокращения в Национальном инспекторате патрулирования, руководство МВД развеяло слухи о предстоящей чистке кадров и в других подразделениях ведомства. В то же время здесь намерены тщательно проанализировать работу всех структурных частей министерства и только после этого предпринять ряд кадровых решений, главная цель которых, как отмечают в МВД, – изменить отношение к полиции в обществе.

Говоря о механизме оценки работы стражей дорожного порядка, в МВД отмечают, что число выявленных нарушений не должно быть показателем качества, поскольку побуждает полицейского прибегать к различным незаконным методам. В связи с этим не количественные, а качественные характеристики становятся главными критериями оценки работы сотрудников МВД.

Новые наказания для нетрезвых водителей

Впрочем, злостные нарушители среди водителей так же не будут обделены вниманием. По словам министра Жиздана, одной из приоритетных задач правоохранительных органов в ближайшие месяцы останется борьба с вождением в нетрезвом виде. Ранее на обсуждение была вынесена инициатива по изменению наказания для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Предложенные меры предусматривают общественно-полезные работы в морге, пожизненное лишение прав или временный запрет на употребление алкоголя.

По данным Национального инспектората патрулирования, в 2017 г. число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде, выросло на 700 человек по сравнению с предыдущим годом. В то же время количество водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, снизилось по сравнению с предыдущими годами. «Несмотря на сокращение числа подобных случаев, у нас по-прежнему неутешительные статистические данные. В 2018 г. мы предельно сконцентрированы на противодействии этому феномену», - говорит Жиздан.

Как следует из слов министра, судьи во многих случаях встают на сторону водителей, преступивших закон. В последнее время полиция все чаще использует норму, позволяющую в судебном порядке конфисковать у нарушителя, злоупотребляющего алкоголем, транспортное средство. И если суд первой инстанции соглашался с требованием о конфискации автомобиля, то Апелляционная палата возвращала транспорт владельцам, даже серьезно нарушившим закон.

«Думаю, люди станут более ответственными, когда их будут наказывать не только штрафом, но и автомобиль будет изыматься, как объект совершения преступления. Наказание заставляет человека быть сознательным, делает его более ответственным, но все это нужно обсуждать. Не уверен, что лишение водительских прав пожизненно сильно дисциплинирует водителей и станет действенной мерой в борьбе с этим явлением. В некоторых случаях это могло бы стать решением, но здесь по определенным причинам возникает ряд вопросов. Проект нужно обсуждать в рабочих группах. Все же хотелось бы, чтобы общество услышало нас не только из-за репрессивных мер», - отмечает глава МВД.

Александр Жиздан считает, что политики в области потребления алкоголя нуждаются в изменении на государственном уровне. По его словам, это позволит снизить не только число ДТП, но и в целом уровень преступности, поскольку 80% изнасилований и убийств были совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. По словам министра, статистика показывает, что если в мире один человек потребляет 6,4 литра алкоголя в год, то в Молдове на одного гражданина приходится в среднем 15,9 литра в год.

Внимание руководства ведомства направлено и на борьбу с некачественной подготовкой водителей в автошколах, что приводит к росту аварий. Полиция располагает информацией о том, что учеба на курсах не гарантирует успешной сдачи экзаменов: часто для этого надо заплатить. За последнее время стражи правопорядка неоднократно выявляли схемы сдачи экзаменов на вождение и получение прав, в которые были вовлечены работники автошкол, экзаменаторы и цепочка посредников.