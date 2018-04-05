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Спорт
Молдавские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Греции
05.04.2018

Молдавские пловцы завоевали три золотые медали и две серебряные на международном турнире в греческом городе Салоники, в котором приняли участие десять стран, передает IPN.

Победителями стали Татьяна Кишка (50 и 100 метров брассом) и Анастасия Басисто (200 метров брассом). Кишка проплыла дистанцию в 50 метров брассом за 32.03 сек., став лучшей пловчихой турнира.

Серебряные медали завоевали Анастасия Басисто (100 метров брассом) и Павел Избищюк (50 метров свободным стилем).


 
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