Молдавские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Греции

Молдавские пловцы завоевали три золотые медали и две серебряные на международном турнире в греческом городе Салоники, в котором приняли участие десять стран, передает IPN.

Победителями стали Татьяна Кишка (50 и 100 метров брассом) и Анастасия Басисто (200 метров брассом). Кишка проплыла дистанцию в 50 метров брассом за 32.03 сек., став лучшей пловчихой турнира.

Серебряные медали завоевали Анастасия Басисто (100 метров брассом) и Павел Избищюк (50 метров свободным стилем).