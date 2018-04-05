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Экономика
Молдова заняла первое место в СНГ по росту объема грузоперевозок за первые два месяца 2018 года
05.04.2018

Молдова занимает первое место в Содружестве Независимых Государств по росту объема грузоперевозок по данным первых двух месяцев этого года.  данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, наша страна перевезла около двух миллионов тонн продукции.

Таким образом, рост составил более 40% по сравнению с тем же периодом 2017-ого. На втором месте Армения, где рост превысил 35%, на третьем месте Беларусь - 16 с лишним процентов.

Замыкают рейтинг менее чем с двумя процентами роста Украина, Казахстан и Азербайджан.

В целом, объем грузоперевозок в странах СНГ за январь -февраль 2018-ого вырос почти на 3% по сравнении с тем же периодом прошлого года.


 
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