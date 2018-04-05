Группа заключенных из тюрьмы №9-Прункул проводит уборку на Балканском шоссе

Группа заключенных из пенитенциара № 9-Прункул принимает сегодня, 5 апреля, участие вместе с представителями претуры сектора Буюканы в уборке некоторых зон Кишинева. 15 заключенных проводят уборку в районе Балканского шоссе.

Рабочая группа состоит из лиц, лишенных свободы, которые отбывают наказание в тюрьме в открытом режиме или в секторе ресоциализации, а также их охраняющие сотрудники. Все они участвуют в уборке на добровольной основе, сообщает realitatea.md.

Ранее заключенные также принимали участие в мероприятиях по санитарной уборке в контексте партнерства, которое заключено тюрьмами с местными органами государственной власти, на территории которых находятся пенитенциарные учреждения.

"Мы рады, что можем оказать помощь в уборке города и, что, также получили несколько часов свободы", - отметили заключенные, согласно пресс-релизу Департамента пенитенциарных учреждений.

В то же время, представитель претуры Буюкан Виктор Пунга поблагодарил руководство пенитенциара и заключенных за прекрасную инициативу и проявленное отношение.

Департамент пенитенциарных учреждений отметил, что участие в мероприятии нацелено на объективное представление пенитенциарной системы в качестве социальной службы, служащей сообществу. Оно также преследует цель изменения отношения и убеждений о способности просоциального поведения заключенных.