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Европейский Парламент примет отчет по Соглашению об ассоциации ЕС – РМ
05.04.2018

В течение этого года Комитет по иностранным делам Европейского Парламента составит, обсудит и проголосует за парламентский отчет о процессе внедрения Соглашения об ассоциации.

Об этом заявила председатель Комитета Лайма Андрикене в ходе пресс-конференции, состоявшейся вчера, 4 апреля, в Парламенте Молдовы, сообщает новостной портал Noi.md.

«Наш визит сюда несет очень четкий сигнал: мы хотим поддержать Молдову в процессе внедрения Соглашения об Ассоциации. Мы хотим видеть улучшение в таких областях, как демократия, верховенство закона и защита

прав человека. Совсем недавно эта позиция была выражена в резолюции

Европарламента по Восточному партнерству, принятой в ноябре прошлого

года. Мы понимаем, что в некоторых областях достигнут прогресс, но видим,

что в других предстоит сделать еще очень много. Мы хотим видеть последующий рост торговли, однако нас также интересует улучшение  транспортной сети и более интенсивное объединение энергосистем РМ и ЕС  для поддержки социального и экономического развития Молдовы на благо всех граждан», – заявила Лайма Андрикене.

Она добавила, что уже успела встретиться с представителями гражданского общества, международных организаций, а также с официальными лицами страны.

«Мы провели встречи с премьер-министром г-ном Филипом и президентом  г-ном Додоном, с несколькими членами правительства, а также с руководством Центральной избирательной комиссии и Центра по борьбе с коррупцией. 4 апреля мы встречались с лидерами парламентских фракций от  правящего большинства и от оппозиции, затем с председателем Парламента  г-ном Канду и некоторыми председателями парламентских  комитетов. Мы  полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее границ, признанных на международном уровне. Мы приветствуем усилия по разработке новых Правил процедуры и кодекса поведения для повышения общественного  доверия  к этому учреждению», – добавила Лайма Андрикене.


 
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