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От Харунжена хотят объяснений по поводу задержания директора «Горизонта»
05.04.2018

Парламентская фракция ЛП потребовала сегодня заслушать  генерального прокурора Эдуарда Харунжена в связи с  задержанием директора кишиневского лицея «Горизонт» Тургая Шена, сообщает Noi.md.

С этим запросом депутаты-либералы обратились после появившейся в прессе информации, что задержание Тургая Шена связано с финансированием Турцией работ по реконструкции здания Президентуры. Директор лицея предполагает, что закрытие лицея «Горизонт» и его задержание являются частью соглашения между руководством Республики Молдова и Турцией по финансированияю работ по реконструкции здания Президентуры.

«Мы требуем рассмотрения  обстоятельств задержания директора лицея «Горизонт». Он предполагает, что это задержание было организовано молдавскими властями вместе с секретными службами Турции. Очень важно, чтобы прокурор пришел в парламент. На самом деле, мы считаем, что все крутится вокруг этого финансирования Турцией ремонта здания Президентуры и что это часть сделки», – заявила депутат ЛП Алина Зотя.

Однако требование либералов было отклонено спикером Андрианом Канду, который отметил, что, согласно Регламенту, такие дискуссии являются вмешательством в акт юстиции. Он добавил, что любые вопросы или дискуссии на эту тему могут нанести ущерб расследованию.


 
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